Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez expresó su rechazo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Giménez afirmó:



"Desde el Congreso de Estados Unidos, rechazamos la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas.

Su alianza con dictaduras terroristas como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua la descalifican totalmente para defender la democracia mundial".

El legislador, representante por Florida, ha mantenido una postura firme contra los regímenes autoritarios en América Latina y considera que la trayectoria de Bachelet no garantiza la defensa de los valores democráticos en el ámbito internacional.

La candidatura de Bachelet fue anunciada oficialmente por el presidente chileno Gabriel Boric durante su intervención ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que subrayó la necesidad de "enfrentar el desequilibrio histórico de género" dentro del sistema multilateral.

Naciones Unidas nunca a tenido a una mujer en el rol de Secretaria General. "La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino también una expresión concreta de justicia y liderazgo compartido", señaló enotnces Boric.

Bachelet ocupó el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Su gestión despertó elogios de La Habana y fuertes críticas entre los defensores de las libertades fundamentales en Cuba y otros países del hemisferio.

Este domingo, tras ejercer su voto en la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el candidato opositor de derecha José Antonio Kast y la oficialista de izquierda Jeannette Jara, Bachelet respondió a periodistas sobre la posibilidad que el resultado electoral afecte su candidatura a la ONU, tras el abierto apoyo que ha brindado a Jara.

"Yo tengo mis principios y yo no me vendo. Hay gente que pensaba que yo no iba a hacer nada porque tenía que cuidar mi votación. La verdad, si llego a Naciones Unidas va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la carta de Naciones Unidas y no siendo temerosa de las presiones de nadie", declaró la expresidenta a periodistas.