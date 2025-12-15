Australia de luto por atentado antisemita en Bondi Beach: sube a 16 cifra de muertos

Getting your Trinity Audio player ready...

Una celebración de Hanukkah en Sídney, Australia, se convirtió en escenario de horror este domingo cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de asistentes a un evento religioso en la playa de Bondi.

El ataque, perpetrado por Sajid Akram (50) y su hijo Naveed Akram (24), dejó 16 personas fallecidas —incluido un niño, un sobreviviente del Holocausto y uno de los agresores— y 43 heridos, entre ellos dos policías. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años, y entre los muertos se encontraban dos rabinos y varios adultos mayores, informaron las autoridades.

El ministro del Interior de Australia, Anthony Burke, informó que el atacante de 24 años ya había estado en el radar de los servicios de seguridad en 2019, pero que entonces se evaluó que no existían indicios de una amenaza en curso. El joven permanece hospitalizado bajo custodia policial.

En un vehículo vinculado a los atacantes se hallaron explosivos improvisados, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada. El padre fue abatido en el lugar, mientras el hijo permanece bajo custodia en estado crítico.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que se trató de un ataque terrorista con motivación antisemita, el más mortífero en Australia desde la masacre de Port Arthur, en 1996.

El primer ministro Anthony Albanese condenó el ataque como “malévolo, antisemita, terrorismo” y anunció reformas urgentes en el control de armas.

Durante el tiroteo, un acto heroico marcó la jornada: Ahmed al Ahmed, de 43 años, se abalanzó sobre uno de los agresores y logró desarmarlo, salvando numerosas vidas. El hombre recibió dos disparos y se recupera en el hospital. Autoridades y líderes internacionales lo han calificado como “un héroe genuino”.



Gobiernos y líderes de todo el mundo, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, y el director del FBI Kash Patel, expresaron su solidaridad y ofrecieron cooperación en la investigación. Naciones Unidas también condenó el atentado y pidió reforzar la lucha contra el extremismo.

El presidente Trump envió este domingo un mensaje por Hanukkah en el que extiende un cálido saludo a la comunidad judía de los Estados Unidos y de todo el mundo al comenzar su celebración.

"En estas fiestas, mi Administración mantiene su firme apoyo al pueblo judío y defiende el derecho de todo creyente a practicar su religión libremente y sin temor a la persecución. Las llamas de Hanukkah son un recordatorio de la fuerza y la resiliencia del pueblo judío y del espíritu que sigue guiando a nuestra nación hacia un futuro mejor", dijo el presidente de EEUU.

La comunidad judía australiana, profundamente afectada, ha organizado vigilias en Bondi Beach, mientras las autoridades investigan posibles vínculos internacionales y redes de radicalización. El ataque reaviva el debate sobre el antisemitismo y la seguridad en eventos religiosos en Australia.