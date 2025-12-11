María Corina Machado en Oslo: "Venezuela está cerca de recuperar la libertad"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este jueves en Oslo que Venezuela está cerca de recuperar la libertad y pidió apoyo internacional para cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro, un día después de que su hija aceptara el Nobel en su nombre y en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre Caracas.

Machado, que reapareció públicamente por primera vez tras casi un año de vivir en la clandestinidad, aseguró que “hay toda una generación de jóvenes en Venezuela que no han conocido la democracia ni han vivido en libertad”, pero que están “preparados para dar la vida” para liberar al país.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que regresará a Venezuela “muy pronto” y llamó a una movilización dentro y fuera del país. “Vamos a demostrarle al mundo que no solo merecemos este Premio Nobel, sino que esta generación sobrevivirá a lo que está pasando”, afirmó.

“Necesitamos el apoyo de todas las democracias del mundo… por eso pedimos al mundo que actúe”, dijo.

Machado confirmó que recibió respaldo de EEUU para salir de Venezuela rumbo a Noruega aunque no ofreció detalles por seguridad.

La dirigente afirmó además que el gobierno venezolano desconocía su paradero durante la mayor parte del año. “Ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí”, comentó.

Más temprano, un representante del Comité del Nobel había dicho que Machado enfrentó “bastantes tensiones” para llegar a Oslo.

Consultada sobre la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas por parte de Estados Unidos, Machado comentó: “El régimen está utilizando los recursos… no para dar comida a los niños hambrientos, ni para los hospitales sin medicinas. Utilizan esos recursos para reprimir y perseguir a nuestro pueblo”, señaló.

“Hay que detener a estos grupos criminales, y cortar las fuentes de las actividades ilegales es una medida muy necesaria”, apuntó

María Corina calificó las acciones de Washington en el Caribe como “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.

Aclaró que la oposición venezolana no participa en operaciones de seguridad estadounidenses: “Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa… no estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones de seguridad nacional de otros países”, dijo.

La líder opositora llegó a Noruega la madrugada del jueves y por la mañana se reunió con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien expresó que su país está dispuesto a apoyar a una Venezuela democrática para “construir nuevas y sólidas instituciones”.

Machado, de 58 años, agradeció “a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy” y afirmó que regresará incluso si Maduro sigue en el poder: “Estaré con mi gente y no sabrán dónde estoy. Tenemos formas de hacer eso y cuidarnos”.