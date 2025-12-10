Ferrer pide mayor visibilidad internacional para la crisis en Cuba durante evento en Washington

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer reclamó este martes una mayor visibilidad internacional para las voces que, dentro de la isla, desafían al régimen de La Habana, al participar como invitado especial en el desayuno anual por el Día Internacional de los Derechos Humanos organizado por la Embajada de la República Checa en Washington.

Ferrer, recién exiliado en Estados Unidos, sostuvo que la crisis cubana es profunda y que el régimen prioriza la propaganda y la represión por encima de las necesidades básicas de la población.

"No tiene recursos ni para ambulancias ni para el transporte público. No tiene recursos para nada, pero sigue priorizando el aparato propagandístico y represivo”, afirmó.

El evento, celebrado bajo el lema “2026: ¿El año de Cuba?”, reunió a diplomáticos, representantes de la administración estadounidense, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En su intervención, Ferrer subrayó la urgencia de que la comunidad internacional conozca lo que ocurre en Cuba e insistió en la necesidad de ampliar el acceso a internet para los ciudadanos dentro de la isla.

“Hay hambre extrema en Cuba, pero hay más deseos de saber, de conocer, qué está pasando, y de dar a conocer lo que sentimos”, afirmó.

El líder opositor también denunció la corrupción dentro de las prisiones, recordando que la crisis económica y moral afecta no solo a la ciudadanía, sino también a los propios represores del régimen.

Otro de los puntos que se cuestionaron durante el desayuno fue el diálogo con Europa y los acuerdos políticos sin resultados.

"El corazón del populismo y el autoritarismo en el continente ha estado siempre en La Habana” y por eso la importancia de que se conozcan todas las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen y las estrategias represivas contra sus ciudadanos.

Los asistentes al evento destacaron cómo el liderazgo de José Daniel Ferrer inspira, especialmente por su capacidad de movilización.

En declaraciones a Martí Noticias, Esteban Bovo, exalcalde de Hialeah y uno de los invitados al desayuno, recordó que la libertad en la isla depende de los cubanos y destacó el valor simbólico y político de figuras como Ferrer. “El mundo tiene que conocer su nombre y su sacrificio, y más importante, el de tantos cubanos que están en la isla aguantando palos y humillación”.

Ferrer fue invitado a finales de noviembre al evento en la sede diplomática. El embajador checo, Miloslav Stasek, destacó en ese momento que "este año, a la luz de los recientes acontecimientos en el hemisferio occidental, hemos elegido el tema 2026: ¿El año de Cuba? para el debate”.

(Con reporte de Yaima Pardo para Martí Noticias)