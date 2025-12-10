Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

EEUU sobre el régimen de Cuba: "Lo único que sabe hacer bien es encarcelar"

El General Raúl Castro flanqueado por su sucesor Miguel Díaz-Canel y el premier Manuel Marrero una reunión del Ejército Occidental celebrada en enero de 2025.
El General Raúl Castro flanqueado por su sucesor Miguel Díaz-Canel y el premier Manuel Marrero una reunión del Ejército Occidental celebrada en enero de 2025.

Sumario

  • Estados Unidos expresó su apoyo al pueblo cubano en el Día Internacional de los Derechos Humanos, criticando al régimen comunista de la isla.
  • El comunicado del Departamento de Estado señala que la burocracia cubana es ineficaz y teme implementar cambios necesarios para mejorar las condiciones de vida.
  • EE.UU. denunció la represión del régimen, que encarcela a ciudadanos que critican la situación en Cuba.
  • El Departamento de Estado reafirmó su compromiso, junto con aliados, de exigir la libertad de los presos políticos cubanos.

En la comemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Estados Unidos reafirmó su apoyo al pueblo cubano y lanzó duras críticas al régimen comunista de la isla, destacando su incapacidad para abordar las necesidades básicas de la población.

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos manifestó su apoyo al pueblo cubano este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y criticó al régimen comunista de la isla que tiene éxito únicamente a la hora de reprimir a los cubanos.

"La Administración Trump continúa apoyando al pueblo cubano", indica el comunicado divulgado por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"La burocracia ineficaz y desorientada que está destruyendo a la sociedad cubana teme hasta plantearse los cambios necesarios para rescatar al país de la privación de artículos básicos como alimentos, electricidad y medicinas", critica EEUU.

"En cambio, hace lo único que sabe hacer bien es encarcelar a sus propios ciudadanos que se atreven a denunciar el sufrimiento del pueblo cubano", agregó.

Por último, el Departamento de Estado señala el compromiso de Estados Unidos y sus aliados para seguir exigiendo la libertad de los valerosos presos políticos cubanos.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG