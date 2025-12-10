EEUU sobre el régimen de Cuba: "Lo único que sabe hacer bien es encarcelar"

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos manifestó su apoyo al pueblo cubano este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y criticó al régimen comunista de la isla que tiene éxito únicamente a la hora de reprimir a los cubanos.

"La Administración Trump continúa apoyando al pueblo cubano", indica el comunicado divulgado por el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"La burocracia ineficaz y desorientada que está destruyendo a la sociedad cubana teme hasta plantearse los cambios necesarios para rescatar al país de la privación de artículos básicos como alimentos, electricidad y medicinas", critica EEUU.

"En cambio, hace lo único que sabe hacer bien es encarcelar a sus propios ciudadanos que se atreven a denunciar el sufrimiento del pueblo cubano", agregó.

Por último, el Departamento de Estado señala el compromiso de Estados Unidos y sus aliados para seguir exigiendo la libertad de los valerosos presos políticos cubanos.