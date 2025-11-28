Trump promete pausar la migración del tercer mundo y revisar las ‘green card’ de países de 'preocupación'

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que "pausará permanentemente" la migración desde todos los "países del Tercer Mundo".

"Detendré permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, eliminaré los millones de admisiones ilegales de Biden... y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país...", dijo en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional, quien recibió un disparo el miércoles en Washington. Andrew Wolfe, de 24 años y también miembro de la Guardia Nacional, continúa en estado crítico.

En su declaración, Trump recordó que la población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas, según el censo... "La población migrante real es mucho mayor. Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial", dijo.

"Eliminaré todos los beneficios y subsidios federales a los no ciudadanos de nuestro país; desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental. Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluyendo a quienes ingresaron mediante un proceso de aprobación de Autopen no autorizado e ilegal".

Para el presidente, "solo la migración inversa puede remediar esta situación por completo".

Aunque no existe aún un documento oficial que detalle cómo se implementará esta suspensión, el presidente explicó que su intención es frenar de manera indefinida todas las nuevas entradas de ciudadanos provenientes de estas regiones.

La llamada pausa podría abarcar solicitudes de visas de turismo, estudio y trabajo, trámites de reunificación familiar, programas humanitarios, permisos de entrada por parole, procesos de asilo y solicitudes de refugio.

Revisión de las tarjetas de residencia

Estados Unidos anunció el jueves una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residencia (green cards), de los migrantes que provengan de "países de preocupación". La noticia marca uno de los giros más drásticos en la política migratoria del país en los últimos años.

"Bajo la dirección del presidente Donald Trump, he ordenado una revisión rigurosa, a gran escala, de cada tarjeta de residente de cada extranjero de cada país de preocupación", informó en X Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

"La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y este no soportará el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la Administración anterior. La seguridad estadounidense no es negociable", agregó.

El 4 de junio, el presidente Trump firmó una orden titulada:

“Restricción de la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Los 19 países, incluido Cuba, están divididos en dos grupos:

Suspensión total: La Sección 2 establece una prohibición total de entrada de ciudadanos provenientes de Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo (Congo-Brazzaville), Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Restricciones parciales: La Sección 3 impone restricciones específicas a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.