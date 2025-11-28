Fallece Sarah Beckstrom, una de las miembros de la Guardia Nacional baleada en tiroteo en Washington

Getting your Trinity Audio player ready...

Sarah Beckstrom, de 20 años, murió el jueves tras ser baleada un día antes en Washington D. C., en un tiroteo que también dejó gravemente herido al sargento Andrew Wolfe, de 24 años, ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

El padre de la joven, Gary Beckstrom, confirmó su fallecimiento en una publicación en redes sociales. “Mi niña ha pasado a la gloria. Si no hablo con ustedes, no se ofendan, esta ha sido una horrible tragedia”, escribió.

De acuerdo con un comunicado oficial, “aproximadamente a las 14:15 h del 26 de noviembre de 2025, el sargento Andrew Wolfe (…) y la especialista del Ejército de EEUU Sarah Beckstrom (…) resultaron heridos en un tiroteo cerca de la estación de metro Farragut Square en Washington, D.C.”. Beckstrom murió al día siguiente debido a las heridas de bala, mientras Wolfe permanece en condición crítica.

El sospechoso del ataque fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció este viernes que enfrentará cargos de asesinato.

“Se ofreció como voluntaria y terminó recibiendo un disparo, similar a una emboscada, en las frías calles de Washington, D.C., por parte de un individuo que ahora será acusado de asesinato en primer grado”, declaró.

“Sin duda, se presentarán muchos más cargos, pero estamos elevando los cargos iniciales de agresión a asesinato en primer grado”, sostuvo. Sobre la investigación, añadió: “Es un asesinato premeditado. Hubo una emboscada con un arma contra personas que no sabían lo que se avecinaba”.

Wolfe continúa hospitalizado en estado crítico, indicó Pirro. “Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a su familia y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan durante este momento difícil”, dijo. “Todos estamos orando por Andrew Wolfe”.

El presidente Donald Trump calificó al agresor como un “monstruo”.