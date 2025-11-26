Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Getting your Trinity Audio player ready...

Un tiroteo ocurrido este miércoles en el centro de la capital estadounidense, a escasas cuadras de la Casa Blanca, dejó al menos dos miembros de la Guardia Nacional heridos por impactos de bala.

El incidente se registró en la intersección de las calles 17 y I, cerca de la estación de metro Farragut West, una zona altamente transitada y próxima a edificios gubernamentales clave.

Las autoridades confirmaron que un sospechoso fue detenido poco después del tiroteo. Según reportes preliminares, el individuo habría resultado herido y fue trasladado a un hospital bajo custodia policial.

El presidente Donald Trump fue informado del suceso mientras se encuentra en Florida por las festividades del Día de Acción de Gracias.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora hospitalizados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡los acompaño!", dijo Trump en un post replicado en X por la Casa Blanca.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el ataque a través de redes sociales y pidió oraciones por los soldados heridos, aunque no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

La Policía Metropolitana de Washington calificó el hecho como un “incidente crítico” y desplegó un amplio operativo junto al Servicio Secreto, bloqueando calles y evacuando áreas cercanas.



El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca fueron cerrados temporalmente como medida preventiva. El personal dentro del complejo presidencial recibió la orden de permanecer bajo resguardo.



Testigos dijeron a medios locales haber escuchado una ráfaga inicial de disparos seguida de un intercambio más prolongado, lo que provocó la llegada inmediata de vehículos de emergencia.

La Policía instó a la población a evitar la zona hasta nuevo aviso. El hecho ocurre en medio de un despliegue prolongado de la Guardia Nacional en Washington, como parte de la estrategia federal contra el crimen en la capital estadounidense.