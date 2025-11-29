Embajada de EE.UU. en Cuba rinde homenaje a los Marines

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba rindió homenaje al Cuerpo de Marines, destacando la trayectoria de servicio y sacrificio de la fuerza militar más antigua del país aún en funcionamiento.

En un mensaje en redes sociales, la sede diplomática afirmó que, durante dos siglos y medio, los Marines han encarnado “todo lo mejor de nuestro país”.

“Homenajeamos a todos los hombres y mujeres que han llevado con orgullo el uniforme… y en especial a los Marines de nuestra embajada”, señaló la misión, que agradeció su “legado de liderazgo, disciplina y excelencia”.

El Departamento de Estado impulsa la campaña nacional por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el 4 de julio de 2026. El país se prepara para una serie de actos culturales, históricos y educativos.

La pasada semana la embajada en La Habana anunció también el lanzamiento de la campaña “Rumbo a América 250”, una iniciativa destinada a resaltar los valores y la historia que han definido la identidad nacional desde 1776.

“A medida que los Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario, celebraremos la historia que nos ha definido, los valores que nos unen y la determinación que continúa impulsando una América más próspera, segura y fuerte”, indicó la sede diplomática.

El presidente Donald Trump afirmó que “con una sola hoja de pergamino y 56 firmas, Estados Unidos inició la mayor trayectoria política de la historia de la humanidad”, en referencia a la Declaración de Independencia. De acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario ha animado a agencias federales, gobiernos estatales y locales, escuelas, instituciones sin fines de lucro y al sector privado a unirse a la conmemoración.