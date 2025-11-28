Embajada de EEUU en La Habana envió un mensaje a los cubanos el Día de Acción de Gracias

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana envió este jueves un mensaje a los cubanos este jueves en el Día de Acción de Gracias.

La sede diplomática recordó que “Thanksgiving, es muy especial para nosotros los Yuma, apreciamos nuestra buena fortuna y agradecemos lo que tenemos, celebrando con nuestra familia y amigos”.

“Estaremos pensando en las difíciles circunstancias que vive el pueblo cubano y deseando que se realice el cambio necesario para que puedan vivir en libertad y con prosperidad", agrega el mensaje.

El Día de Acción de Gracias —Thanksgiving— es una tradición en Estados Unidos de más de cuatrocientos años. Se remonta al otoño de 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth, en el actual Massachusetts, celebraron su primera cosecha exitosa junto a miembros de la tribu wampanoag, que los habían ayudado a sobrevivir al invierno anterior.

En 1789, el presidente George Washington proclamó por primera vez el día como festividad nacional. La fecha se fijó oficialmente en el último jueves de noviembre en 1863, tras una proclamación de Abraham Lincoln, y fue establecida como feriado federal en 1941 por el Congreso.