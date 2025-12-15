Chile elige a José Antonio Kast: un giro histórico hacia la derecha

Getting your Trinity Audio player ready...

Chile vivió un giro histórico hacia la derecha tras la victoria de José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, en la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo.

Con el 58 % de los votos frente al 41.8 % de Jeannette Jara, Kast se convierte en el presidente más conservador desde el retorno a la democracia, según cifras oficiales con casi el 100 % de las actas escrutadas.

El nuevo mandatario asumirá el cargo en marzo de 2026, en medio de expectativas sobre un cambio profundo en la agenda política nacional.

La elección estuvo marcada por el debate sobre seguridad, migración y economía, temas que dominaron la campaña y movilizaron a un electorado preocupado por el aumento de la violencia y la crisis económica.

Kast aprovechó el voto obligatorio —restaurado en 2022— para amplificar su triunfo, alcanzando más de 7,2 millones de votos, una cifra sin precedentes en la historia electoral chilena.

"Este no e sun triunfo de José Antonio Kast, no es el triunfo de un partido... Aquí no ganó una persona, no ganó un partido. Aquí ganó Chile", dijo el presidente electo a sus seguidores.

Tras confirmarse los resultados, Jeannette Jara reconoció la derrota y felicitó a Kast en una conversación telefónica. “La democracia habló fuerte y claro”, afirmó, al tiempo que llamó a sus seguidores a mantener la lucha y aprender de la experiencia: “Es en la derrota donde más se aprende”.

Desde los partidos de izquierda y centro-izquierda surgieron críticas sobre la desconexión del oficialismo con las preocupaciones reales de los ciudadanos, especialmente en materia de seguridad y migración, lo que habría facilitado la amplia victoria del candidato conservador.



En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio celebró la victoria del candidato de la derecha: “Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, dijo en un comunicado.

La comunidad cubanoamericana reaccionó con entusiasmo al triunfo de Kast. La congresista María Elvira Salazar expresó sus felicitaciones al ganador. “El pueblo de Chile ha hablado con firmeza. Ahora comienza la tarea de restaurar el orden, la seguridad y las oportunidades en toda la nación”.

Por su parte, el representante Carlos Giménez señaló que espera “colaborar estrechamente para librar a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia”.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al nuevo presidente-electo de la hermana República de Chile por su contundente victoria”, escribió en su cuenta de X.

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo chileno y deseó éxito a Kast en su gobierno.



“Mi cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”, subrayó en X la líder opositora venezolana. “Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, afirmó.

El triunfo de Kast refuerza la tendencia hacia gobiernos conservadores en América Latina y abre la puerta a una agenda bilateral centrada en seguridad, comercio y control migratorio. Analistas prevén que Chile buscará estrechar lazos con Washington y otros aliados para enfrentar desafíos comunes en la región, mientras la oposición se prepara para articular un contrapeso efectivo en el Parlamento.