Thanksgiving, una celebración de más de cuatro siglos en EEUU

Líderes del gobierno federal y miembros del Congreso enviaron este jueves mensajes de felicitación por el Día de Acción de Gracias, una festividad que Estados Unidos celebra cada año el cuarto jueves de noviembre.

"Hoy, reflexionamos sobre las muchas bendiciones de nuestra gran nación y agradecemos a los heroicos hombres y mujeres que sirven para proteger nuestras libertades”, pubicó en un mensaje la Casa Blanca.

"Las oraciones de toda la nación acompañan a los dos miembros de la Guardia Nacional y sus familias”, agrega el texto en referencia los jóvenes que fueron baleados este miércoles en un tiroteo en Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, también envió un mensaje a los estadounidenses. “Es un verdadero privilegio vivir en la mejor nación del mundo bajo un líder que siempre prioriza a Dios y a la patria. Agradezco al presidente Donald Trump y la increíble labor que realiza para instaurar la paz y la prosperidad”, escribió.

El Departamento de Estado destacó por su parte el papel del presidente. “En este Día de Acción de Gracias, agradecemos al presidente Trump. Gracias a su liderazgo audaz y visionario, nuestra nación inspira respeto a nivel mundial”.

El vicepresidente JD Vance publicó también un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. “¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Estoy agradecido por todos ustedes, por quienes nos mantienen a salvo, por nuestro increíble país y, sobre todo, por la gracia de Dios y mi hermosa familia”, expresó.

Los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart compartieron mensajes similares en sus cuentas en X.

"¡Les deseamos a todos en nuestra gran nación un muy Feliz Día de Acción de Gracias! Hoy damos gracias por nuestras familias, nuestras libertades y las bendiciones que hacen de Estados Unidos el mejor país del mundo", comentó Giménez.

“En este día de agradecimiento, les deseo a todos un Feliz Día de Acción de Gracias", apuntó Salazar. "Nos reunimos alrededor de la mesa para compartir una comida con nuestros seres queridos y dar gracias por todo lo que hemos recibido”, indicó Díaz-Balart.

Una tradición con más de cuatro siglos

El Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving, tiene sus orígenes en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth, en el actual Massachusetts, celebraron su primera cosecha exitosa con un banquete de tres días al que invitaron a la tribu wampanoag, cuyos miembros les habían ayudado a sobrevivir al invierno anterior. En aquella ocasión se consumió pavo, calabazas y frutas secas, entre otros alimentos.

La fecha se consolidó como festividad nacional en 1789, cuando el presidente George Washington emitió la primera proclamación oficial. No obstante, los estados la celebraron en distintos días hasta 1863, cuando Abraham Lincoln estableció el último jueves de noviembre como fecha unificada. En 1941, el Congreso decretó oficialmente el día como feriado federal.

Entre las tradiciones más conocidas destaca el “indulto al pavo”, una ceremonia anual en la Casa Blanca en la que el presidente perdona a un pavo y lo libra simbólicamente de ser servido durante la cena festiva.

Este año, como ocurre desde hace generaciones, millones de familias en todo el país se reunieron para compartir la cena tradicional y expresar agradecimiento por las bendiciones recibidas.