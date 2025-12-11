EEUU sanciona a los “narcosobrinos” de Maduro y a navieras vinculadas al petróleo venezolano

Getting your Trinity Audio player ready...

En su más reciente medida para aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración Trump anunció sanciones a tres sobrinos del dictador venezolano y su esposa Cilia Flores, a un empresario que negocia con el régimen y a seis navieras vinculadas con la transportación de crudo venezolano.

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro publicó la designación como “sancionados” de Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, conocidos como los narcosobrinos, además del empresario panameño Ramon Carretero Napolitano.

En el anuncio también se incluyó a seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Ready Great Limited, Full Happy Limited, todas registradas en las Islas Marshall, además de Poweroy Investment Limited y Sino Marine Services Limited, registradas en las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido, respectivamente.

“Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense,” dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estas sanciones deshacen el fallido intento de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, permitiéndole mantener su control dictatorial y brutal”, agregó.

Los congresistas federales del sur de la Florida reaccionaron al conocer las nuevas sanciones contra el círculo íntimo del dictador Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela.

El representante por el Distrito 28, Carlos Giménez, dijo que la Administración Trump estaba “en lo correcto en sancionar al círculo criminal narcoterrorista de Maduro” y aseguró que “la presión máxima debe continuar hasta que Venezuela sea libre y se elimine el Cartel de los Soles”.

Entretanto, Mario Díaz-Balart, quien representa al Distrito 26, aplaudió al presidente Trump y al Secretario Rubio “por tomar medidas decisivas al sancionar a su círculo cercano y cortar los flujos financieros corruptos que alimentan su régimen y su brutal represión”, escribió en X.

De acuerdo con el Comunicado del Tesoro, “los sobrinos de Cilia Flores designados hoy, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, son narcotraficantes que operan en Venezuela. Fueron sancionados por “haber participado o intentado participar” en la proliferación internacional de drogas ilícitas.

La nota rememora que ambos, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron arrestados en 2015 en Haití, mientras finalizaban un acuerdo para transportar cocaína a EEUU.

“En noviembre de 2016 fueron condenados por narcotráfico, pero en 2022 recibieron clemencia del presidente Joe Biden y regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades ilícitas”, asegura el Tesoro.

Carlos Erik Malpica Flores, el tercer sobrino, ya había sido sancionado en 2017 por su desempeño corrupto al frente de la Tesorería de Venezuela y en PDVSA. La sanción fue eliminada en 2022 por la Administración Biden, en medio de las negociaciones parta lograr un acuerdo de cara a las elecciones presidenciales, que el chavismo no cumplió.

“Esta acción es el último esfuerzo del Tesoro para apuntar a la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico”, dice el comunicado.

De esta forma Malpica, Campo y Flores de Freitas se unen al propio dictador Maduro, su esposa Cilia Flores, al hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y a los tres hijos de Cilia Flores, Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, en la lista de sancionados por Estados Unidos.

En el mismo anuncio aparece Ramón Carretero Napolitano, “un empresario panameño que ha participado en contratos lucrativos con el régimen de Maduro y ha tenido varios negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo asociaciones en varias empresas”, según el texto de la sanción. Carretero habría facilitado envíos de productos petroleros en nombre del gobierno venezolano.

Tras la designación de este jueves, la nota del Departamento del Tesoro recuerda que “todos los bienes e intereses en bienes de la persona designada o bloqueada mencionada anteriormente, que se encuentren en los Estados Unidos o estén en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados”.