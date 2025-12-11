José Daniel Ferrer dice que el apoyo internacional es clave para salvar a Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), dijo este lunes que "el pueblo está identificando al régimen como responsable de los problemas" y que el apoyo internacional es "clave" para salvar al país.

En una entrevista con Martí Noticias, el exprisionero político explicó que 2026 podría ser "el año de Cuba, el año de la libertad y la democracia".

Ferrer, quien viajó a Washington esta semana para asistir al Desayuno de los Derechos Humanos que organiza cada año la embajada checa, comentó que "la nación atraviesa la peor crisis de su historia, y si los cubanos no trabajamos unidos, y si no contamos con el apoyo de países como la República Checa, otras naciones europeas y Estados Unidos —nuestro aliado histórico—, el sufrimiento de nuestro pueblo continuará".

El líder opositor valoró la invitación "como algo muy positivo y lo agradecemos profundamente, porque los checos siempre han sido solidarios con el pueblo cubano y con quienes luchamos por la democratización de nuestra patria".

En el encuentro, detalló, conversaron "sobre la triste y lamentable realidad que vive Cuba, sobre lo que debemos seguir haciendo los cubanos para sacar a nuestro país de esta situación crítica. También hablamos sobre qué puede hacer el mundo libre, qué pueden aportar los europeos y, en particular, los checos, para ayudarnos a salvar a Cuba".

Ferrer recordó que en su juventud siempre fue contrario al sistema comunista, pero "dudaba si valía la pena luchar por la democratización de Cuba".

"Fue la obra El poder de los sin poder, de Václav Havel, la que me convenció de que sí valía la pena. Comprendí que vivir en la verdad nos convierte en personas poderosas, sólo por defender lo justo y no someterse al opresor. Havel y los checos han jugado un papel fundamental en mi activismo durante casi 30 años", indicó.

Desterrado por el régimen cubano como condición para su liberación, Ferrer llegó a Estados Unidos a mediados de octubre pasado. En su diálogo con Martí Noticias este 10 de dieciembre, Día de los Derechos Humanos, aseguró que continuará "su lucha por la democracia en Cuba desde el exilio".

"Es correcto llamar al 2026 el año de Cuba, el año de la libertad y la democracia”, afirmó y señaló que las protestas recientes, junto con la organización del exilio, crean “una posición favorable para avanzar hacia la transición”.