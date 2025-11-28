Ferrer asistirá a evento en Washington por el Día Internacional de los Derechos Humanos 

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer participará el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un evento que se realizará en la embajada de la República Checa, en Washington DC.

El embajador checo, Miloslav Stasek, invitó al recién exiliado opositor al Desayuno Anual de Derechos Humanos.

“En nombre de la Embajada de la República Checa, tengo el gran placer de invitarlo cordialmente a nuestro Desayuno Anual de Derechos Humanos con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos”, comienza la misiva dirigida al fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Este año, a la luz de los recientes acontecimientos en el hemisferio occidental, hemos elegido el tema “2026: ¿El año de Cuba?” para nuestro debate”, continúa la carta.

“El debate se centrará principalmente en las perspectivas de libertad, democracia y derechos humanos en su isla. Sería un gran honor que aceptara nuestra invitación y se uniera a nosotros como invitado principal de este evento”, añade el documento, que califica la historia personal de Ferrer y su perspectiva sobre la situación actual en Cuba como invaluables para un diálogo oportuno e inspirador.

El desayuno reunirá a representantes de la administración de Estados Unidos, el Congreso, importantes centros de investigación y Organizaciones No Gubernamentales, así como a embajadores de determinados estados miembros de la Unión Europea.

En declaraciones a Martí Noticias Ferrer dijo que la invitación "significa mucho" para él. "Los checos han sido siempre muy solidarios con los defensores de los derechos humanos en Cuba y de un checo, Vaclav Havel, aprendí que valía la pena arriesgarse en la lucha por la democracia. El poder de los sin poder marcó mi vida”.

Para Miguel Cossío, director ejecutivo del Museo de la Diáspora Cubana, la invitación al líder opositor "en un día tan significativo cobra particular importancia en medio de la mayor crisis que enfrenta la dictadura".

"No es casual que la diplomacia checa haya elegido como tema "2026: el Año de Cuba". El cambio por la libertad está más cerca que nunca”, indicó.