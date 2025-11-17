Embajada de EEUU alerta por presos políticos en huelgas de hambre en las cárceles del régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

La embajada de Estados Unidos en Cuba alertó este lunes por la situación de los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla.

“Condenamos los abusos y malos tratos que sufren los presos políticos en las cárceles del régimen cubano. Es alarmante que presos del 11J como Yosvany Rosell García están en huelga de hambre manifestándose en contra de los constantes abusos”, señaló la sede diplomática en una declaración difundida en redes sociales.

"Nos unimos a su exigencia de liberación para todos los presos políticos. El pedido que se liberen todos es urgente porque hay por lo menos 10 presos políticos que están en huelga de hambre.”.

La publicación acompañó una alerta del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas sobre el prisionero político Yosvany Rosell García Caso, quien este lunes cumple 26 días en huelga de hambre.

Además de García Caso, la embajada hizo referencia los otros presos políticos que se encuentran en huelga de hambre:

- Daniel Alfaro Fría — Prisión de Guanajay (Artemisa)

- Aníbal Yasel Palau Jacinto — Melena 2 (Mayabeque)

- Walfrido Rodríguez Piloto — Jóvenes del Cotorro (“Ivanov”), La Habana

- José Antonio Pompa López — Agüica (Matanzas)

- Onaikel Infante — Agüica (Matanzas)

- Josiel Guía Piloto — Agüica (Matanzas)

- Lázaro Piloto Romero — Agüica (Matanzas)

- Adrián Fernando Domínguez Hidalgo — Agüica (Matanzas)

- Óscar Corría Sánchez — Unidad policial de Contramaestre (Santiago de Cuba)

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba emitió el fin de semana un llamado urgente por lo que está ocurriendo. "Nuestra mirada está hoy puesta especialmente en ellos”, en referencia a los huelguistas. La organización instó a la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos de conciencia y recordó que la huelga de hambre es “el último recurso de quienes se sienten totalmente desprotegidos”.

En su reunión del sábado, el Consejo subrayó que la detención arbitraria y el trato degradante hacia quienes defienden derechos fundamentales constituye “una violación flagrante de las normas internacionales” y pidió a la comunidad internacional mantener la atención sobre las condiciones en las cárceles cubanas.