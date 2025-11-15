Consejo para la Transición en Cuba alerta sobre los nueve presos políticos en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha emitido un llamado urgente por la situación crítica de nueve presos políticos que se encuentran actualmente en huelga de hambre en distintas cárceles de la isla.

“Nuestra mirada está hoy puesta especialmente en ellos”, dijo la agrupación que llamó a exigir la liberación de todos los presos políticos, quienes permanecen injustamente encarcelados en condiciones infrahumanas.

El Centro Cubano de Derechos Humanos dijo el viernes a Martí Noticias que los prisioneros en huelga de hambre son:

Yosvani Rosell García Caso. Aníbal Yasel Palau Jacinto Daniel Alfaro Frías Walfrido Rodríguez Piloto José Antonio Pompa López Onaikel Infante Josiel Guía Piloto Lázaro Piloto Romero Adrián Fernando Domínguez Hidalgo



El Observatorio Cubano de Derechos Humanos llamó la atención sobre García Caso, quien cumplió el viernes 23 días de huelga de hambre.

El OCDH alertó sobre el grave riesgo que corre su vida "cada minuto que pasa y exige atención médica adecuada y su liberación inmediata".

"Su familia informó que Yosvany se encuentra en un estado de extrema debilidad, al punto de necesitar ser trasladado en silla de ruedas", agregaron en el llamado urgente.

En la reunión de este sábado, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba subrayó que la detención arbitraria y el trato degradante hacia quienes defienden los derechos fundamentales constituyen una violación flagrante de las normas internacionales.