Preso político del 11J cumple 19 días en huelga de hambre en cárcel de Holguín

El preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, cumple ya 19 días en huelga de hambre en la prisión Cuba Sí, ubicada en El Yayal, provincia de Holguín.

Su esposa, Mailín Sánchez Rodríguez, declaró a Martí Noticias que Yosvany se encuentra en la celda de plantados y mantiene su decisión de no aceptar alimentos ni atención médica.

“Actualmente sigue firme en su plante. No se deja tocar por ningún médico y mantiene su decisión de continuar en huelga de hambre. Libertad para Yosvany Rosell García Caso. Libertad para todos los presos políticos”, detalló.

Sánchez contó que lo visitó el 3 de noviembre y lo encontró visiblemente deteriorado. En un video publicado en su perfil de Facebook relató: “No quiso desistir. Vengo desconsolada; ya tiene la piel pegada al hueso. Necesito apoyo internacional, necesito que alguien tome alguna medida. Él está ya muy delgado”.

Durante esa visita, explicó que no pudo confirmar si había sido golpeado, ya que Yosvany estaba rodeado de guardias y vestido, lo que impidió comprobar si tenía marcas visibles de agresión.

El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado en sus redes sociales que García Caso se encuentra en grave riesgo por su prolongada huelga de hambre, iniciada el 23 de octubre en solidaridad con los presos políticos cubanos. La organización recordó que este tipo de protesta “es una medida extrema a la que recurren las personas privadas de libertad cuando se les niegan vías efectivas para denunciar abusos o hacer valer sus derechos”.

Yosvany Rosell García Caso, uno de los manifestantes del 11J condenados a penas más severas, ha realizado otras huelgas de hambre en el pasado para exigir la revisión de su condena, que considera injusta y producto de un proceso judicial arbitrario.

Su esposa reiteró su llamado de auxilio a la comunidad internacional para que se tomen medidas urgentes que salven la vida del prisionero político y de todos los cubanos encarcelados por motivos de conciencia.