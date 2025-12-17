Representantes cubanoamericanos se oponen a resoluciones que buscan frenar despliegue militar en el Caribe

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos por el sur de la Florida votaron en contra de dos resoluciones debatidas este miércoles en el Pleno de la Cámara de Representantes, que buscaban detener el despliegue militar de la Administración Trump en el Caribe.

Los congresistas demócratas Gregory Meeks y James McGovern presentaron las Resoluciones 61 y 64, respectivamente, las cuales invocan la “Resolución de Poderes de la Guerra” de 1973, una ley federal según la cual el Presidente de EEUU necesita el consentimiento del Congreso para iniciar un conflicto armado internacional.

La Cámara de Representantes rechazó la resolución H.Con.Res. 61 con 210 votos a favor y 216 en contra, la misma ordena al Presidente retirar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos "de las hostilidades con las organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental".

De igual modo la resolución H.Con.Res.64 - Para ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso fue rechazada con 211 votos a favor y 213 en contra.

Los congresistas republicanos por el sur de la Florida se opusieron a ambas resoluciones y defendieron la permanencia de las fuerzas militares en la región del Caribe.

María Elvira Salazar, por el Distrito 27; Mario Díaz-Balart, por el 26, y Carlos Giménez, por el 28, utilizaron sus tiempos en el debate del Pleno para exponer las razones por las cuales se debe presionar militarmente al régimen de Nicolás Maduro.

Para la congresista Salazar, retirar al Ejército ya desplegado en las cercanías de las costas de Venezuela “envía un mensaje equivocado en el momento equivocado. Debemos mantenernos firmes y enfrentarnos a narcoterroristas como Nicolás Maduro, no atar de manos al Presidente”, afirmó.

Entretanto, el legislador Díaz-Balart envió un mensaje claro pero contundente: “No debemos proteger a estos narcoterroristas que envenenan y destruyen vidas estadounidenses. Debemos defender y proteger al pueblo” y pidió, en su lugar, un “acuerdo bipartidista al respecto”.

Como “patéticos intentos” definió el representante Carlos Giménez a las Resoluciones demócratas, que contaron con apoyo republicano. “Siempre defenderé la libertad, protegeré a EEUU y apoyaré al valiente pueblo venezolano en su lucha contra el narcodictador Nicolás Maduro” manifestó.

Desde el inicio de la operación militar en el Caribe, que según la Administración Trump busca detener el narcotráfico proveniente de Venezuela, la bancada demócrata y algunos republicanos en el Congreso han mostrado su desacuerdo con la nueva estrategia de la Casa Blanca.

Los demócratas como McGovern argumentaron que el pueblo estadounidense no quiere "otro conflicto interminable y costoso en otro país" sino que la Administración debe concentrarse en arreglar los problemas domésticos.

En noviembre pasado, el Senado rechazó un proyecto de ley que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para lanzar un ataque contra Venezuela. Desde entonces, la presión se ha incrementado sobre el régimen de Nicolás Maduro.