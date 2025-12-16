Senador Rick Scott llama a Maduro "narcotraficante" y exige su salida de Venezuela (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador republicano por Florida ante el Congreso de Estados Unidos, Rick Scott, hizo un pronunciamiento determinante contra Nicolás Maduro.



“Creo que debería irse del país. Creo que, si viene a Estados Unidos, será condenado por narcotráfico y pasará el resto de su vida en prisión. Estará en la misma situación que Noriega. Así que, si yo fuera él, me largaría de allí”



En entrevista con Martí Noticias, el senador Scott dijo que el gobierno estadounidense seguirá aumentando la presión contra Maduro y los cómplices del Cártel de los Soles en Venezuela.

“Bueno, creo que vamos a seguir destruyendo el narcotráfico, persiguiendo a los narcotraficantes. Eso es algo que va a suceder. Lo segundo es que, si van a exportar petróleo de Venezuela, su petrolero será confiscado y llevado a Estados Unidos. Así que, ya saben, el presidente Trump va a seguir aumentando la presión contra Maduro”, afirmó.

El senador floridano degradó al gobernante venezolano al estatus de criminal de la droga. "Maduro es un narcotraficante. Dirige una organización criminal. No es el presidente legítimamente elegido de Venezuela… nunca deberíamos llamarlo presidente Maduro. Deberíamos llamarlo narcotraficante Maduro”.



Scott dijo además que aguarda por un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, líder opositora venezolana.



“Espero que María Corina pueda venir a Estados Unidos, a Washington D.C., y reunirse con Trump. Me encantaría estar allí si sucede, porque le tengo mucho respeto. Se ha convertido en una amiga, y es una de las mayores luchadoras por la libertad del mundo”.



Sobre el ofrecimiento de energía eléctrica a Cuba por parte de Maduro para paliar la crisis energética en la isla, señaló: “Pídanle que genere energía para la gente de su propio país. ¿Cómo la va a enviar? ¿La va a enviar a través del mar, a Cuba? No puede ser. Es decir, en realidad, si alguien en Cuba creyera eso no sería más inteligente que Maduro”.



El senador agregó que Maduro ha permitido la entrada de organizaciones terroristas a Venezuela y esto pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.