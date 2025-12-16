Maduro se burla al prometer electricidad a Cuba mientras Venezuela sigue a oscuras
Nicolás Maduro ofrece energía eléctrica para abastecer a Cuba y mitigar los apagones que enfrenta a diario a través de la Misión Energía. Expertos consultados por Martí Noticias señalan que es imposible llevar electricidad a la isla mientras no existe suministro ni para la población venezolana.
