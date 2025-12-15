Enlaces de accesibilidad

Info Martí | Crisis demográfica en Cuba
La crisis demográfica en Cuba es palpable. El fenómeno es calificado como un “vaciamiento demográfico”, comparado con procesos solo observables en contextos de guerra o catástrofes, y es que según datos oficiales lo único que crece en la Isla, en términos demográficos, es el envejecimiento.

