Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Info Martí

Escalada de EEUU contra Maduro: incautación de buque petrolero vinculado a contrabando

Escalada de EEUU contra Maduro: incautación de buque petrolero vinculado a contrabando
Embed
Escalada de EEUU contra Maduro: incautación de buque petrolero vinculado a contrabando

No media source currently available

0:00 0:02:49 0:00
Enlace directo

Tras un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales, EEUU decomisó un tanquero sancionado por trasporte de petróleo entre Irán y Venezuela para financiamiento del terrorismo. Un experto señala que esta acción es una escalada de la presión de la Casa Blanca contra el Cártel de los Soles.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG