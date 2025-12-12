Enlaces de accesibilidad

Info Martí

Relevo de autoridad en el Comando Sur de Estados Unidos

Este viernes se celebró la ceremonia de relevo de mando y retiro en el Comando Sur de Estados Unidos del jefe saliente, el almirante Alvin Holsey.

Holsey entregó oficialmente el mando de la institución tras más de 37 años de servicio en las Fuerzas Armadas estadoundenses y se retiró de la vida militar activa.

