Díaz-Balart sobre Venezuela: "Esto no es un show. Vienen cosas muy importantes"

El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó duras críticas contra un grupo de legisladores demócratas que impulsan una resolución para limitar posibles acciones armadas de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, al que calificó como un “narcocártel que se apoderó de un país”.

En entrevista con Martí Noticias, el legislador cubanoamericano afirmó que la iniciativa legislativa busca, en la práctica, “mantener y ayudar a la tiranía en Venezuela”, y advirtió que la política exterior de la administración de Donald Trump está marcando un punto de inflexión en el hemisferio.

“En Venezuela no hay un gobierno, hay un narcocártel que hace todo lo posible para dañar a su propio pueblo y a los intereses nacionales de Estados Unidos”, sostuvo Díaz-Balart.

“Estas dictaduras no sobrevivirán”

El congresista aseguró estar convencido de que los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua no sobrevivirán el actual mandato presidencial en Estados Unidos, comenzando por Caracas.

“Estoy convencido de que comenzando por la tiranía en Venezuela, y luego las otras dos dictaduras del hemisferio, esas tres narcodictaduras no van a sobrevivir estos cuatro años”, afirmó.

Díaz-Balart subrayó que, aunque no coincide con todas las políticas de la administración Trump, en materia de relaciones exteriores y seguridad hemisférica ve un liderazgo firme y coherente.

Chevron, intereses económicos y advertencia política

Consultado sobre la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela, el congresista reconoció la existencia de fuertes intereses económicos que buscan hacer negocios con regímenes autoritarios, pero insistió en que el rumbo actual es distinto.

“Siempre hay sectores que quieren lucrarse del sufrimiento de esos pueblos, porque la esclavitud es lucrativa cuando no existe independencia económica”, señaló.

Aseguró que los legisladores cubanoamericanos del sur de Florida intervinieron directamente para que el presidente Trump tuviera claridad sobre los riesgos de cualquier acercamiento con el régimen de Maduro.

“El presidente Trump tiene clarísimo el daño que este narcocártel le hace a Estados Unidos”, dijo.

“Esto no es un espectáculo”

Díaz-Balart afirmó que las acciones anunciadas por la administración Trump no responden a una estrategia mediática, sino a una política definida y en ejecución, y advirtió que al gobernante venezolano se le agotan las opciones.

“Vienen cosas muy importantes y el público lo va a ver. Esto no es un espectáculo ni un show mediático: esto es real. A Nicolás Maduro le quedan tres opciones, algo que he dicho antes”, afirmó.

“La primera es irse ya, porque le queda poco tiempo. La segunda es la opción Noriega: hacer lo mismo que hizo Manuel Noriega en Panamá y terminar capturado por fuerzas estadounidenses y pasar el resto de su vida en una prisión en Estados Unidos. Y la tercera es la opción Soleimani. Qasem Soleimani fue uno de los terroristas más peligrosos del mundo, se movía con impunidad por ser parte del gobierno iraní, y el presidente Trump lo eliminó. Esas son las tres opciones que le quedan a Maduro y al clan que dirige el narcocártel en Venezuela”.

¿Guerra con Venezuela?

Ante versiones periodísticas sobre una posible escalada militar, el congresista sostuvo que el régimen venezolano lleva años actuando como un enemigo directo de Estados Unidos, mediante el narcotráfico y el uso de recursos robados al pueblo venezolano.

“Este cartel ha estado en guerra con Estados Unidos, envenenando a nuestra gente y financiándose con el petróleo que le roba a su propio pueblo”, señaló.

Recordó que la designación de estos grupos como organizaciones terroristas forma parte de una política ya establecida y no de una reacción improvisada.

Cuba en la mira

Sobre Cuba, Díaz-Balart afirmó que el régimen de La Habana atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad en más de seis décadas, y que su estabilidad depende en gran medida del apoyo económico y petrolero de Venezuela.

“El pueblo cubano está harto y lo estamos viendo en las calles”, dijo.

Denunció que durante la administración de Joe Biden numerosos altos funcionarios y familiares del régimen cubano obtuvieron visas y residieron en Estados Unidos, pero aseguró que esa política ha cambiado.

“Los están encontrando y los están echando. Algunos incluso enfrentan problemas legales en Estados Unidos”, afirmó.

“La libertad es la única solución”

El congresista cerró la entrevista reafirmando que la libertad plena es la única salida real y duradera para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“La solución permanente es la libertad absoluta de esos pueblos. Y este presidente ha sido el mejor aliado que hemos tenido en esa causa”, concluyó.