Fidel Castro le entregó una escuela para adoctrinar, hoy vive en Las Vegas tras cruzar la frontera

Mario Pérez Márquez, una de las figuras más visibles del programa estatal de instructores de arte en Cuba y durante años director de la Escuela “Eduardo García Delgado” de La Habana, vive actualmente en Las Vegas, Nevada, tras haber ingresado a Estados Unidos por la frontera sur en 2022 y obtener la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, denunciaron exalumnos y activistas.

Pérez Márquez, nacido el 17 de octubre de 1963, fue durante más de una década uno de los rostros del aparato cultural e ideológico del castrismo, un cargo que, según medios oficiales, le fue “encomendado” directamente por Fidel Castro. Su misión: formar generaciones de instructores de arte bajo los parámetros políticos del régimen.

Martí Noticias se comunicó con Pérez Márquez quien inicialmente se mostró dispuesto a hacer declaraciones, pero tras ese contacto no respondió a nuevas solicitudes de entrevista.

Una carrera al servicio del castrismo

Medios oficiales como Granma, Juventud Rebelde, Cubarte y Radio Rebelde documentan su papel como dirigente cultural, metodólogo y portavoz del programa de instructores de arte, una iniciativa que el propio Pérez Márquez defendió públicamente como “una excelente idea del compañero Fidel”.

Durante 13 años dirigió la Escuela de Instructores de Arte de La Habana, una institución que combinaba formación artística con disciplina militarizada e instrucción ideológica, de acuerdo a las denuncias de algunos de sus alumnos.

“Era un ferviente antiimperialista, crítico de Estados Unidos en todo. Fiel a Fidel Castro de quién decía que era su amigo y mira hoy dónde está. Se le olvidaron rápido las cosas que nos quería enseñar”, dijo desde La Habana el periodista independiente Adelth Bonne Gamboa.

Pérez Márquez fue celebrado por la nomenclatura cultural: recibió la Distinción Miembro de Honor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, un reconocimiento entregado en ceremonias oficiales encabezadas por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, y dirigentes de la UJC y el Ministerio de Cultura.

Testimonios: “Un déspota y adoctrinador”

Sin embargo, su figura despierta fuertes críticas entre exalumnos. Bonne Gamboa, quien estudió bajo su dirección, lo describe como “déspota y tirano”, un hombre que utilizaba la disciplina como mecanismo de control político.

En su testimonio, publicado en Facebook, Bonne relata castigos colectivos por no asistir a desfiles oficiales, pérdida de puntos en asignaturas ideológicas y episodios humillantes:

“Nunca se me olvida cuando nos obligó a cantar el himno a menos de 3 grados, sabiendo que teníamos una prueba de canto. Murmuramos el himno del frío, y como castigo nos dejó sin pase el fin de semana”.

Decenas de comentarios de exalumnos validan la experiencia de Bonne Gamboa y varios recuerdan un cuadro de Fidel Castro en la oficina del director, así como su autoridad absoluta sobre los más de dos mil alumnos de la escuela.

De funcionario condecorado a residente en EEUU

Pese a su historial público de fidelidad al régimen, Pérez Márquez salió de Cuba y entró a Estados Unidos por la frontera en 2022. Hoy reside en Las Vegas, según pudo constatar Martí Noticias.

Tras su llegada, varios de sus conocidos señalan que el exfuncionario ha eliminado publicaciones de sus redes sociales que podían vincularlo al castrismo o mostraban símbolos políticos, un intento aparente de distanciarse de su pasado dentro del sistema.

Martí Noticias reportó a finales del mes de mayo la llegada a Tampa de la jueza villaclareña Melody González Pedraza, quien ha sido señalada por condenar a jóvenes opositores en Villa Clara. La jueza, detenida en Broward, tiene previsto este 12 de junio una audiencia de asilo en la que se decidirá si es deportada a Cuba.

Este medio también ha documentado el intento de Manuel Alejandro Marrero, hijo del primer ministro, Manuel Marrero Cruz de obtener un parole humanitario y la llegada de las dos sobrinas del dirigente, quienes se asentaron en Cape Coral.

Recientemente, se conoció la llegada a Kentucky de Arelys Casañola Quintana, exdirigente del gobierno en la Isla de la Juventud y la negativa del parole a su sucesor en el cargo, Liván Fuentes Álvarez.