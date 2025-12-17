ONU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela

Getting your Trinity Audio player ready...

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este martes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la situación en Venezuela sigue sin mostrar avances y, por el contrario, se ha agravado desde su último informe en junio.



Türk señaló un aumento de las restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, así como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y una creciente presión social y económica sobre la población.



También denunció la adopción de leyes que otorgan amplios poderes de emergencia al Gobierno, cuyo contenido no ha sido publicado, lo que impide evaluar su compatibilidad con el derecho internacional.

“La represión del espacio cívico se ha intensificado”, afirmó Türk, alertando sobre la militarización de la vida pública y el riesgo de mayor violencia en un contexto marcado por altos niveles de criminalidad. Su Oficina ha recibido denuncias de reclutamiento forzado para la Milicia Bolivariana, incluso de adolescentes y personas mayores.



El Alto Comisionado calificó de “profundamente preocupante” la promoción de denuncias entre familiares y vecinos mediante una aplicación estatal, práctica que fomenta miedo y autocensura. Además, recordó que la ley de supervisión de ONG aprobada en 2024 sigue obstaculizando el trabajo independiente de la sociedad civil.



Periodistas, defensores de derechos humanos y opositores continúan enfrentando hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias, obligando a muchos a abandonar el país. “Cuando los defensores y los periodistas se van, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos”, subrayó.



Türk denunció que varios periodistas siguen detenidos y que cientos de personas permanecen encarceladas por motivos políticos. La reciente detención del líder sindical más importante del país envió un “mensaje intimidante” a los trabajadores.



Las condiciones de reclusión son alarmantes: falta de alimentos, medicinas y visitas familiares. Se han documentado al menos cinco muertes de detenidos relacionadas con las elecciones presidenciales de 2024, incluido el político opositor Alfredo Díaz. También alertó sobre traslados a lugares desconocidos que podrían constituir desapariciones forzadas.



Aunque reconoció la liberación de 51 personas desde junio, instó a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente.



Türk lamentó que la Oficina del Alto Comisionado ya no cuente con personal internacional en Venezuela y reiteró su disposición al diálogo. “El sufrimiento del pueblo venezolano debe terminar”, concluyó.