Amenazan a hija de líder yoruba Loreto Hernández en visita a prisión de Guamajal

Rosabel Sánchez, hija del preso político cubano Loreto Hernández García, sacerdote yoruba y líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue amenazada por autoridades de la prisión de Guamajal, en Villa Clara, tras visitar el lunes a su padre.



El opositor exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como "Antúnez" y hermano de Loreto Hernández García, desde Miami ofreció a Martí Noticias detalles sobre lo ocurrido.

“Luego que concluyó la visita familiar, la introdujeron en un cuarto altos oficiales de la policía política y fue amenazada con que podía ser encarcelada si continúa brindándole apoyo político a su padre”, señaló.



Hernández García fue condenado a siete años de prisión por los cargos de desacato y desórdenes públicos tras participar en las protestas del 11J en Placetas, Villa Clara.

“La respuesta de Rosabel es obvia, ella va a continuar apoyando a su padre, porque si por apoyar a su padre tiene que ir a prisión, lo hará gustosamente. Loreto Hernández García es un prisionero político enfermo, un prisionero político que ha sido muy maltratado, y Rosabel no está haciendo otra cosa que defender a su padre”, afirmó Antúnez.

El activista exiliado explicó que aunque Sánchez no pertenece a ninguna organización opositora, está dispuesta a defender a su padre a toda costa. Antúnez responsabilizó a las autoridades tanto por lo que pueda suceder a su hermano, como por cualquier represalia en contra de su sobrina.



"Estamos denunciando esta arbitrariedad y responsabilizando a la dictadura, a la Seguridad de Estado, de lo que puede ocurrir con la vida e integridad física, ya no solo de Loreto Hernández García dentro de la prisión, sino de su hija.

Dijo, además, que al conocer la noticia, la esposa de Loreto, la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro, anunció que "se reserva el derecho de apelar a la huelga de hambre" como protesta si continúa esta política de hostigamiento contra la hija del líder religioso encarcelado.

El caso de Hernández García y Pérez Paseiro fue citado como ejemplo de cómo los líderes religiosos en Cuba continúan corriendo un alto riesgo de represalias por sus supuestos vínculos con la oposición política en el informe anual de la Comisión de EEUU sobre Libertad Religiosa Internacional.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)