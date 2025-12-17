Trump ordena bloqueo de petroleros venezolanos y declara organización terrorista al régimen de Maduro

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes un bloqueo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela y declaró al régimen de Maduro como una organización terrorista extranjera.

En una declaración difundida en la red Truth Social, Trump afirmó que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que esa presencia militar “seguirá creciendo” hasta que, Caracas devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y demás activos que nos robaron”.

“El ilegítimo régimen de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, así como para el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, sostuvo.

“Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, agregó.

Trump añadió que, como consecuencia de esa designación, ordenó “un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”. Según el presidente, la medida forma parte de una política más amplia para impedir que “criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen” a Estados Unidos.

En su mensaje, Trump también vinculó la situación venezolana con la migración irregular hacia territorio estadounidense. Afirmó que “los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

El anuncio fue seguido por una acción concreta en el Caribe. Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero identificado como Skipper frente a las costas venezolanas, una operación que intensifica de forma significativa las tensiones entre Washington y Caracas.

La fiscal general Pam Bondi señaló que el Skipper era utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la embarcación forma parte de una flota clandestina de aproximadamente 1.000 petroleros que operan de manera encubierta en rutas marítimas internacionales para eludir sanciones y mover crudo de países como Rusia, Irán y Venezuela.

Trump concluyó su declaración reiterando que Estados Unidos no permitirá que un “régimen hostil” se apropie de recursos o activos que considera estadounidenses y exigió que estos sean devueltos “de inmediato”.

El congresista Carlos Giménez reaccionó a la noticia. "Llegó la hora", apuntó en X.

"Apoyo totalmente el bloqueo impuesto por el presidente Trump a todo el petróleo ilegal de Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles. Maduro no tendrá los recursos para seguir oprimiendo al pueblo venezolano ni para exportar drogas a EEUU", dijo.

"Tenemos un presidente que se toma en serio el asesinato y el envenenamiento de la juventud estadounidense. Los días de impunidad para Maduro y su régimen narcoterrorista han terminado. Con el presidente Trump, no hay dudas, ni vacilaciones, ni debilidad. Solo resultados", indicó el congresista Mario Díaz-Balart.