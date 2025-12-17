“Cuba a Pulso”: organizaciones del exilio apuestan en Madrid por la incidencia política y un espacio común

Getting your Trinity Audio player ready...

Organizaciones del exilio cubano en Madrid celebraron el pasado 12 de diciembre un primer encuentro destinado a fortalecer la articulación de la sociedad civil cubana en España y, a mediano plazo, en otros países de Europa.

La reunión, titulada “Cuba a Pulso”, fue impulsada por Casa Palanca, con el apoyo de People in Need, y reunió a representantes de más de una decena de proyectos, medios independientes y plataformas cívicas.



Entre las organizaciones participantes estuvieron Ciudadanía y Libertad, Alas Tensas, OGAT, Árbol Invertido, Disidencias en Movimiento, Democracia Cristiana, Museo V, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Otra Ola, ClickCuba, CubaxCuba, Forma Foco, El Toque, 5 Minutos y Red Femenina, entre otras.



En declaraciones a Radio Martí, la periodista independiente Luz Escobar explicó que el encuentro surgió tras identificar la necesidad de articular prioridades comunes entre actores del exilio. “Habíamos notado, a partir de encuentros previos con miembros de la sociedad civil, periodistas, opositores y activistas, que existían prioridades compartidas, aunque no siempre explícitas”, señaló.

Escobar precisó que el objetivo principal fue abrir un espacio de diálogo entre organizaciones con enfoques distintos. “Nos propusimos coordinar este encuentro para permitir que organizaciones con intereses diversos pudieran encontrar puntos en común que nos ayuden a generar consensos”, señaló.

Uno de los principales acuerdos fue la necesidad de avanzar en una coordinación más sólida. “En la medida en que estemos más coordinados, podemos ampliar nuestra capacidad de actuar, de incidir y de acompañar a la comunidad cubana exiliada”, explicó Escobar, quien destacó procesos como el asilo político, la llegada de cubanos por la frontera y casos de personas que provienen incluso de Rusia y no cuentan con redes de apoyo. “Son situaciones muy complejas en las que el cubano no debería estar solo”, subrayó.



Entre las prioridades identificadas figura la búsqueda de un espacio físico propio. Según Escobar, la idea es crear una sede común que funcione como “casa, lugar de asesoría, formación, reuniones, eventos y actividades abiertas a la comunidad cubana”, y que contribuya a fortalecer iniciativas que actualmente están dispersas.

La periodista destacó también la importancia de reforzar la incidencia política en España. “Creemos que el fortalecimiento de la incidencia política puede posicionar la voz del exilio cubano en la agenda pública y diplomática, y promover políticas que contribuyan a la defensa de los derechos humanos y a mejorar las condiciones de vida de los cubanos dentro y fuera de la isla”, afirmó.

El encuentro no se plantea como un hecho aislado. Escobar adelantó que ya se acordó un segundo encuentro en Madrid, con la participación de actores de la sociedad civil y del ámbito político, así como la intención de extender la iniciativa a otras ciudades de España. “Hay muchos cubanos fuera de Madrid y queremos incluirlos en el próximo encuentro”, explicó.



Asimismo, resaltó que todas las organizaciones participantes mantienen vínculos directos con la isla. “Muchas de estas organizaciones tienen miembros en Cuba, por lo que la relación con los cubanos dentro del país es natural y también un propósito que queremos mantener”, concluyó.



Los participantes coincidieron en que este primer encuentro no busca cerrar acuerdos definitivos, sino sentar las bases de un proceso sostenido de colaboración, capaz de generar redes de apoyo mutuo y fortalecer la presencia del exilio cubano en los espacios públicos y políticos de España y Europa.