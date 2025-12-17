El triunfo de Kast en Chile y su promesa de enfrentar las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Getting your Trinity Audio player ready...

El conservador José Antonio Kast es el presidente electo de Chile, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones frente a la candidata comunista Jeannette Jara, quien desde el oficialismo prometía seguir con la línea del Gobierno del también izquierdista Gabriel Boric.

Kast, quien defiende postulados políticos, sociales y económicos desde la derecha, ganó con una cifra récord de votos, 7 millones 246 mil 307, lo que representó el 58,17% del total de la votación y una diferencia de 16,36 puntos porcentuales de su contrincante.

Consultada por Martí Noticias, la periodista chilena Nicole Rodríguez asegura que estos resultados son parte de una corriente que se venía gestando “desde el inicio del Gobierno de Gabriel Boric, quien llegó en 2021 con una agenda de transformaciones profundas y cambios al modelo y hablando de la tumba del neoliberalismo”.

“El anclaje de su Gobierno fue la propuesta de reforma constitucional de 2022, la que finalmente fue rechazada por el 62 por ciento de los votantes, por tanto desde el inicio de Boric se vio la tendencia al cambio de preferencia, las necesidades fueron cambiando”, dijo Rodríguez, radicada en Santiago de Chile.

Y se refiere a dos aspectos que distinguieron al país en los últimos 30 años: la seguridad y el crecimiento económico. “Ambas características que tuvimos en Chile las fuimos perdiendo y la agenda de Boric, con un gran rol del Estado, no logró darle solución”, manifestó.

Kast se preparó durante 10 años, posicionándose entre la derecha tradicional, representada por Evelyn Matthei y una “nueva derecha” de tendencia libertaria, encabezada por Johannes Kaiser.

“José Antonio logra aunar ambas posiciones y obtener un triunfo contundente”, destacó la reportera.

Kast y las dictaduras

En un video que circula en redes sociales, correspondiente a la campaña para la presidencia de 2021, el entonces candidato Kast aseguraba que había que terminar con la política exterior hipócrita en Chile, refiriéndose al trato del Estado chileno hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Son dictaduras, donde la oposición es encarcelada, no hay libertad económica, social ni política, donde se violan los derechos humanos todos los días. Llegó la hora de dar una señal concreta, vamos a romper relaciones con esas dictaduras y vamos a liderar un proceso político y diplomático para liberar esas naciones”, había prometido.

De acuerdo con la periodista, la llegada de Kast a La Moneda también consolida un cambio de rumbo en la región, “donde se está conformando un bloque con los Gobiernos en Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, cuyo signo político es de derecha, bajo el paraguas de Trump y que para las dictaduras significa más aislacionismo”, afirmó.

“El Socialismo del Siglo 21 murió por el momento. El llamado Socialismo Bolivariano que comenzó con Chávez, apoyado por Correa, Bachelet, Lula, los Kirchner, Morales, todo ese circuito, con esta elección en Chile se sepulta por ahora, es un adiós a esa corriente ideológica que gobernó durante 10 años”, aseveró.

Tras el triunfo en las urnas, el primer viaje al exterior del presidente electo José Antonio Kast fue a Buenos Aires, donde junto al presidente argentino Javier Milei examinó “prioridades” en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como estrategias para el fomento del comercio y las inversiones entre ambos países.