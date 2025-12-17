Reportan 52 fallecidos en Cuba por dengue y chikungunya, la mayoría menores de edad

Getting your Trinity Audio player ready...

Otras cinco personas fallecieron en Cuba en días recientes por dengue y chikungunya, la mayoría menores de edad. Con esta cifra el número total de muertos por arbovirosis se eleva a 52, según datos oficiales, aunque organizaciones independientes alertan que podrían ser muchos más.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, dijo este miércoles que 34 de los decesos se deben al chikunguña y 18 al dengue y subrayó que la mayoría de los fallecidos pertenece al grupo de menores de 18 años, una tendencia que también se observa entre los casos graves y críticos atendidos en unidades de cuidados intensivos.

“El mayor número de estos pacientes que desgraciadamente no han tenido una evolución satisfactoria (…) corresponden a la categoría de menores de 18 años”, dijo.

De acuerdo con los datos oficiales, 36 pacientes permanecen ingresados en cuidados intensivos, 24 clasificados como graves, de los cuales 19 son menores de 18 años. En cuanto a los pacientes en estado crítico, el total asciende a 12, y “casi el 100% son menores de 18 años”, precisó.

En ese grupo se incluyen recién nacidos, lactantes y adolescentes.

En el caso de la chikunguña, Cuba acumula 47.003 casos desde el inicio del brote. La transmisión del virus se mantiene activa en las 15 provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud.

El propio MINSAP ha admitido que las cifras oficiales subestiman la magnitud real del brote, debido a que muchos enfermos no acuden a los centros de salud. Testimonios recogidos por Martí Noticias indican que en la mayoría de los policlínicos y hospitales no hay reactivos para los exámenes ni medicamentos para ser atendidos.