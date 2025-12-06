En estado crítico más de una decena de niños en Cuba por chikungunya

Getting your Trinity Audio player ready...

Al menos 11 menores de un año permanecen ingresados en estado crítico en hospitales de Cuba por el virus del chikungunya, admitieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

La directora nacional de Salud Ambiental del MINSAP, Susana Pérez Tamayo, dijo en la televisión estatal que el jueves 4 de diciembre se reportaron oficialmente 4.544 pacientes con síndrome febril.

De acuerdo con datos oficiales, el país acumula 40.801 casos de chikungunya, de los cuales únicamente 1.374 cuentan con confirmación de laboratorio. “Se sigue incrementando la transmisión”, afirmó Pérez Tamayo, quien señaló que el virus está presente en todas las provincias cubanas.

Las autoridades reportaron 52 casos graves y 12 pacientes en estado crítico, entre ellos los 11 menores de un año. Guantánamo y Holguín concentran los mayores niveles de infestación del mosquito transmisor, mientras que en Artemisa, Matanzas y Guantánamo no se realizaron fumigaciones “por falta de combustible”, reconoció la funcionaria.

Además del chikungunya, en Cuba circulan actualmente los tres serotipos de dengue y el virus oropouche, así como virus respiratorios, fundamentalmente influenza A (H1N1).

Esta semana el MINSAP confirmó la muerte de 33 personas por arbovirosis, 12 vinculados al dengue —siete en menores de 18 años— y 21 al chikungunya, con 14 menores de edad entre las víctimas.

Especialistas independientes desconfían de las cifras oficiales sobre el alcance real del brote, dada la escasez de reactivos y la sobrecarga de la atención primaria.

En ese contexto, médicos cubanos en el exilio han impulsado iniciativas para documentar el impacto de los virus. Entre ellas figura el Registro Memorial Cuba, creado por el médico Lucio Enríquez Nodarse para recopilar fallecimientos asociados a dengue, chikungunya y otras infecciones en la isla.

“La iniciativa surge porque la dictadura cubana siempre ha mentido en cuanto a las verdaderas cifras de fallecidos”, dijo Enríquez Nodarse a Martí Noticias.

“Una forma de contrarrestar y evidenciar esa mentira es que los familiares, o incluso vecinos y amigos que conozcan de un fallecimiento, puedan ayudar con la información”, agregó.