Cuba confirma 33 muertes por dengue y chikungunya, la mayoría menores de edad

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba confirmó este lunes la muerte de 33 personas a causa de arbovirosis, en un contexto marcado por la alta circulación de dengue y chikungunya en todo el país.

La viceministra Carilda Peña García detalló que 12 fallecimientos corresponden a dengue, 7 de ellos menores de 18 años, y 21 a chikungunya, con 14 menores de edad entre las víctimas.

Durante la última semana las autoridades sanitarias notificaron 5,717 nuevos casos de chikungunya, la mayoría diagnosticados por criterio clínico-epidemiológico, para un acumulado de 38,938 contagios desde inicios del año, de los cuales solo 1,260 fueron confirmados por PCR.

Expertos desconfían de las cifras oficiales y señalan que Cuba comparte características con países donde el subregistro de este tipo de enfermedades es elevado debido, fundamentalmente, a la limitación de reactivos, la atención primaria sobrecargada y un sistema diagnóstico por vigilancia clínica.

"Si en mi barrio y personas conocidas cuento como 10, estoy segura que en el país completo son muchísimas más que 33 muertes, por favor, que cada día tenemos la noticia del fallecimiento de una persona conocida", señaló en redes sociales la estudiante Letier Almaguer, residente en Las Tunas.

El mismo MINSAP ha reconocido que sólo se han podido certificar los casos de aquellas personas que acuden al hospital, al policlínico u otro centro de salud.

"Es una lamentable noticia, estamos aterrados por nuestros seres queridos, nuestros amigos y todo el pueblo. Ya no se trata de política , se trata de la vida que es lo más preciado que se tiene. Esto se extiende y cada día se complica más, si no pueden, pidan ayuda, hagan algo por el amor de Dios", comentó desde España la doctora Tania del Río.

Las autoridades sanitarias alertaron que el corredor endémico de la fiebre permanece en "zona de epidemia" en prácticamente todo el territorio nacional, excepto en la Isla de la Juventud y Matanzas.

Mientras, el dengue mantiene presencia en las 14 provincias, los 43 municipios y las 51 áreas de salud del país, lo que evidencia la amplitud de la transmisión.

Se reportó, además, un incremento en el índice de infestación del mosquito Aedes aegypti, que alcanzó el 0,89 %, con mayor afectación en Camagüey, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana.



El MINSAP hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas preventivas, especialmente en hogares con personas vulnerables como ancianos y menores de un año, ante el riesgo creciente de transmisión.

Entretanto, cubanos critican la falta de gestión gubernamental para eliminar la acumulación de basura y poca higiene en calles, sitios públicos y centros de salud, una situación que contribuye a la proliferación de vectores y agentes transmisores de estos virus.

A mediados de noviembre, varios países y organismos sanitarios internacionales alertaron a los viajeros sobre la gravedad de la situación sanitaria en Cuba, con miles de pacientes contagiados por arbovirosis en todo el país y decenas de personas en Terapia Intensiva.