Más de un mes después del huracán Melissa, El Cobre sigue en ruinas y sin ayuda

Getting your Trinity Audio player ready...

La recuperación en El Cobre, Santiago de Cuba, tras la devastación causada por el huracán Melissa, está marcada por la pobre reconstrucción comunitaria, la intermitencia de servicios básicos como la electricidad y el agua y los insuficientes esfuerzos del gobierno de asistencia a los damnificados.

Todo parece indicar que la ayuda a los perjudicados por el meteoro también tiene un matiz político, dijo a Martí Noticias, Ángel Martínez, un vecino del lugar.

El Cobre fue devastado. Según autoridades locales, unas 6.000 viviendas fueron derribadas y otras sufrieron graves averías. Una gran parte de sus habitantes perdieron todo.

“El gobierno, prácticamente no ha dado ninguna ayuda. Repartieron colchones para algunas personas vulnerables, según ellos, que no veo qué vulnerabilidad tienen. Son personas que ellos [los funcionarios] escogieron para darles esa ayuda, personas fieles al régimen”, señaló Martínez.

La mayoría está reconstruyendo sus hogares utilizando materiales recuperados de los escombros. La ayuda del gobierno para la reparación de techos es exigua.

“Tengo un vecino que está con la mitad de la casa destruida. Su mamá y él duermen en un cuartico que se armaron con un techito porque nadie les ha dado ninguna ayuda”, relató Martínez.

Se han restablecido las comunicaciones en el poblado, al igual que el fluido eléctrico que volvió a “la normalidad” anterior al paso del huracán: prolongados apagones con pocas horas de iluminación.

“Estuvimos 26 días sin electricidad. Había que ir a instituciones como la emisora CMKC a hacer largas colas o al hospital Ambrosio Grillo o a la iglesia a cargar los móviles. Mucha gente, que tenía plantas se aprovechó para cobrar entre 100 y 200 pesos para poner a cargar tu dispositivo móvil, una lámpara o lo que fuera”, detalló nuestro entrevistado.

Agregó que, en cuanto a víveres, algunas mipymes llevaron una o dos veces comida para repartir en la comunidad, pero en la bodega “lo que han dado, desde el mes pasado, es una latica vencida de sardina y dos libras de arroz”.

“Cuando pasó el huracán, la iglesia ayudó a sus feligreses, pero no a las otras familias de El Cobre”.

La iglesia, en coordinación con diócesis en el extranjero como la de Miami, está ayudando a los pobladores de El Cobre con la distribución de alimentos, la provisión de materiales y la organización de brigadas de voluntarios para la reconstrucción de viviendas, además de canalizar otras donaciones.

Por otro lado, una delegación de la oficina de la Unesco, en La Habana, visitó hace pocos días el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre con el propósito de evaluar los perjuicios que le dejó el fenómeno natural.

“Ciertamente la delegación de la UNESCO no vino a vernos a nosotros. Pero llegaron al Santuario interesándose por los daños que el huracán causó aquí”, dijo a Martí Noticias el Padre Rogelio Dean Puerta, rector del Santuario.

El complejo religioso sufrió roturas en la mitad de sus vitrales y gran parte de las puertas y ventanas fueron destruidos. La casa parroquial y la Casa de la Madre también resultaron averiadas.

Los especialistas de la UNESCO realizaron una visita técnica a la región, donde examinaron las afectaciones y definieron prioridades para la restauración de esta zona de alto valor histórico y cultural.

“Estuvieron visitando toda esta zona del cafetal francés La Isabelica y otros. De paso vinieron acá”, explicó el religioso.

La Isabelica y otras 170 antiguas haciendas cafetaleras de Santiago de Cuba y Guantánamo, sufrieron deterioros con el huracán Melissa, justo un mes antes de que se cumpliera el 25 aniversario de la inscripción del Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras del Sudeste de Cuba en la Lista del Patrimonio Mundial.

El templo, considerado un símbolo religioso y de identidad nacional en Cuba, fue declarado Monumento Nacional en marzo de 2012, poco antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla; y la designación comprende no solo al propio santuario, sino al pueblo en sí mismo y a todo su entorno cultural que es también un centro de sincretismo afrocubano.

“No hubo un compromiso concreto, simplemente lo que hicieron fue interesarse. En persona los atendí, se interesaron y yo me imagino que valorarán cualquier posible ayuda, pero hasta ahora no se quedó en nada concreto”, precisó el Padre Rogelio.