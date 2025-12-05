Las mieles del poder: la hija de Carlos Lage es dueña de una cadena de restaurantes de lujo en Cuba y tiene visa americana

Getting your Trinity Audio player ready...

Hace dieciséis años, el exvicepresidente Carlos Lage Dávila fue acusado de sucumbir a las ‘mieles del poder’ y el general Raúl Castro, entonces en la presidencia de Cuba, lo destituyó de manera fulminante. Hoy, esas mieles endulzan la vida de su hija, convertida en dueña de una cadena de restaurantes de lujo en una Habana sumida en la miseria

Cristina Lage Codorniú, la hija menor de Carlos Lage Dávila es propietaria junto a su esposo Orlando Alain Rodríguez Leyva de Group Tentacioones SRL, según pudo conocer Martí Noticias por fuentes verificadas. Titular de una visa americana en su pasaporte cubano, Lage Codorniú visita frecuentemente Estados Unidos y Europa, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

La compañía cuenta con un sitio web que no identifica a los dueños pero asegura que los establecimientos son “el sueño materializado de una familia apasionada por la hospitalidad y la rica herencia gastronómica de Cuba”.

Lage Codorniú es licenciada en Derecho y gestionadora de derechos de autor, según ella misma ha publicado en redes sociales. Hija de Carlos Aurelio Lage Dávila y Emma Rosa Codorniu Pujals, actualmente es propietaria de los restaurantes “Sensacioones”, “Woow” y “Nao Habana”, además de un servicio de envíos de comida llamado “IFood”. En total los negocios cuentan con más de 40 empleados.

No hay información oficial sobre su titularidad en estos negocios, debido a la opacidad que el castrismo suele utilizar para esconder las fortunas de la clase privada nacida de la cercanía al poder.

Cristina Lage Codorniú no respondió a una solicitud de comentarios para este reportaje. Cubanet fue el primer medio en reportar las propiedades de la hija menor de Carlos Lage.

Carlos Lage Codorniu, hermano de Cristina e hijo de Lage, fue presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios entre 2005 y 2007 y tras el descalabro de su padre pasó por diversos puestos hasta terminar representando a Cuba en la Organización de Naciones Unidas.

César, el otro hijo de Lage, también fue dirigente estudiantil bajo el régimen comunista y aparecía registrado en 2014 como director de COMELY GROUP S.A. una empresa con sede en Panamá.

Agustín Lage, hermano de Carlos Lage, fue director del Centro Cubano de Inmunología Molecular y es un asiduo colaborador de la prensa oficial cubana, desde donde defiende al régimen comunista. Actualmente es asesor del presidente de BioCubaFarma, la empresa estatal con la que el régimen exporta sus producciones médicas.

En Cuba el salario medio ronda los 6,600 pesos cubanos, unos $15 al cambio informal, aunque buena parte de la población sobrevive con el salario mínimo que ronda los $4,7. Purgado el padre, muchos se preguntan cómo la hija de Lage pudo levantar un emporio con la anuencia de las autoridades.

Las mieles y las “tentacioones”

El padre de Cristina Lage Codorniú, Carlos Lage Dávila, fue durante años una de las figuras más influyentes dentro del régimen cubano. Médico de profesión, inició su carrera política como presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y, más tarde, como primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en sustitución de Luis Orlando Domínguez. Tras él, ocuparía el cargo Roberto Robaina, todos finalmente destituidos en distintas etapas.

En 1980 ingresó al Comité Central del Partido Comunista de Cuba y, a mediados de esa década, fue designado secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en sustitución de Osmani Cienfuegos. Desde esa posición y como miembro suplente del Buró Político, se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Fidel Castro. En 1993 fue promovido a vicepresidente del Consejo de Estado, y posteriormente al cargo de secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con amplias facultades para manejar la economía nacional durante los años más duros del “Período Especial”.

Su protagonismo en la gestión de la crisis económica de los noventa le valió el apodo de “zar de la economía”, y muchos lo consideraban un posible sucesor de Castro.

“En Cuba la gente lo recuerda como el que le quitó el estímulo a los trabajadores de las empresas mixtas. Muchas empresas otorgaban aseo o alimentos a sus trabajadores para estimular el rendimiento laboral, pero Lage dijo que esos eran gastos innecesarios. La gente lo odiaba”, dijo Karen Ruano, una de las afectadas por estas medidas.

En marzo de 2009, tras décadas de influencia en la dirección del país, Lage cayó en desgracia tras la enfermedad de Castro, que dejó el poder a su hermano Raúl.

El 2 de marzo de ese año, el Consejo de Estado anunció su destitución, junto a la del entonces canciller Felipe Pérez Roque, en una reestructuración sorpresiva que sacudió a decenas de funcionarios de la élite política de la isla. Un día después, ambos publicaron cartas de renuncia en el diario Granma aceptando “errores” y prometiendo seguir como “soldados de la Revolución”.

Tras 12 años de silencio, en 2021 Lage publicó un video en su cumpleaños 70, donde dijo que sigue confiando en la revolución y cree firmemente que "el socialismo es una sociedad más justa y más humana".

En silencio ha tenido que ser...

El crecimiento del emporio de la familia Lage ha contado con el silencio absoluto del patriarca de la familia.

En el corazón de La Habana Vieja, NaO Habana se presenta como “un viaje a la autenticidad culinaria”. Sus salones rescatan la cocina tradicional cubana, pero con un refinamiento reservado a unos pocos. Música en vivo ameniza el ambiente de un club privado en medio de un casco histórico empobrecido y en ruinas.

En Playa, Sensacioones ofrece una experiencia que “poco tiene que envidiar” a restaurantes de alta cocina en Miami o Madrid. Con carnes angus, salsas elaboradas y vinos importados. Steak tartar preparado en la mesa o espaguetis al funghi porcini, servidos como si se tratara de una pasarela gastronómica.

Mientras tanto WOOW, la propuesta más moderna y vibrante del grupo se centra en coctelería “de clase mundial”, pizzas con perfume de trufa y salami importado.

Un solo plato en los restaurantes del Grupo Tentacioones cuesta más de lo que un cubano gana en todo un mes de trabajo. Mientras el salario medio estatal ronda los 6.649 pesos cubanos (equivalente a unos 15 dólares al cambio real), en NaO Habana un Steak Tartar asciende a 23,55 dólares, y en Sensacioones un Solomillo Angus al Oro 24kt cuesta 47 dólares, casi tres meses de salario. El exclusivo Tomahawk Gallego supera los 114 dólares, una cifra que equivale a más de medio año de sueldo para la mayoría de los trabajadores de la isla.

¿Los nuevos oligarcas?

Entre estos nuevos empresarios figuran Sandro Castro, nieto de Fidel, que presume autos de lujo en redes sociales; Vilma Rodríguez, nieta de Raúl, vinculada a proyectos culturales con financiamiento extranjero; o los hijos de ministros y generales que han encontrado en la apertura al sector privado un trampolín para multiplicar fortunas.

El caso de Cristina Lage Codorniú ilustra cómo las “mieles del poder” que derrumbaron a su padre en 2009 hoy endulzan la vida de sus descendientes, en un país donde millones sobreviven con salarios de hambre y sin acceso a los productos que ella sirve en sus restaurantes.

Para un economista que reside en la isla y pide el anonimato la pregunta que queda en el aire es: “¿Hasta qué punto esta nueva generación de oligarcas está llamada a heredar no solo los privilegios, sino también el control político y económico de la isla?”