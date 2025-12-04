“No me olvides”: denuncian silencio oficial ante desaparecidos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Mientras el régimen asegura que en Cuba “no hay desaparecidos”, familias de todo el país viven un drama marcado por el abandono institucional, la opacidad y la ausencia total de protocolos. Así lo denunció la abogada y directora de Cubalex, Laritza Diversent, en entrevista con Cuba al día.

Diversent apoya la campaña “No me olvides”, una iniciativa del observatorio de género Alas Tensas que documenta casos de personas desaparecidas, tanto en contextos migratorios como dentro del territorio nacional.

La abogada calificó de “devastadores” los testimonios de madres que llevan años, incluso décadas, buscando a sus familiares sin recibir información del Estado.

“Hay una invisibilidad casi total. El Estado cubano insiste en que en Cuba no hay desaparecidos. Pero las familias están ahí, esperando, buscando”, afirmó.

Uno de los casos más estremecedores es el testimonio de Isis Ameneiro, madre de una joven desaparecida hace cinco años, quien denunció amenazas de la Seguridad del Estado por “politizar” la búsqueda.

Otro testimonio revelado por Alas Tensas muestra a una familia que pasó más de dos semanas buscando a un hombre con discapacidad mental, cuyo cuerpo había sido enterrado sin aviso previo, pese a existir una denuncia formal.

“Eso es desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El Estado tenía la obligación de informar. No lo hizo”, señaló Diversent.

A pesar de que Cuba firmó la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, no existe en la isla ningún protocolo para investigar o atender estos casos, ni mecanismos accesibles para que las familias puedan denunciar.

La abogada explicó que la única referencia legal es el Código Civil, que regula declaraciones de ausencia y presunción de muerte, pero únicamente con fines patrimoniales.

“La ley protege los bienes, no a las personas. No hay búsqueda, no hay investigación, no hay respuesta. Es impunidad absoluta”.

Ante esta realidad, la campaña “No me olvides” busca visibilizar los casos y crear un canal para que las familias puedan reportar desapariciones y recibir acompañamiento.