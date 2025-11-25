Observatorios de género lanzan campaña “No me olvides” para visibilizar desapariciones en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Este martes, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los observatorios de género Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba lanzan la campaña “No me olvides”, con el objetivo de visibilizar la creciente crisis de desapariciones de personas en la isla.

La iniciativa se desarrollará hasta el 10 de diciembre, durante los 16 días naranjas contra la violencia.

Yanelys Núñez, especialista del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí que la campaña surge ante el notable aumento de denuncias en redes y la ausencia de mecanismos oficiales para enfrentar este fenómeno.

“Decidimos trabajar el tema de las desapariciones de personas en Cuba por el aumento de las denuncias y con el objetivo de ofrecer herramientas a las personas que estén en esa situación, que sepan qué derechos tienen y qué deben exigir”, explicó.

Aunque la fecha pone en el centro de atención la violencia contra las mujeres, Núñez señaló que las desapariciones afectan hoy a diversos grupos en el país. “No solo se trata de mujeres y niñas, sino de desapariciones en sentido general”, afirmó. “A la mayoría de las familias no se les da información y muchas incluso cuestionan el trabajo policial porque pasado un tiempo dejan de continuar la investigación. Están completamente abandonadas, sin redes, sin herramientas y sin mecanismos para exigir”.

La especialista recordó que Cuba no cuenta con protocolos oficiales de búsqueda ni con una ley específica sobre desapariciones, pese a que el país es firmante de convenios internacionales que obligan a informar y acompañar a las familias. “Muchos de estos convenios exigen preparación integral a las familias de desaparecidos y que se mantengan activas las investigaciones, porque las desapariciones no prescriben. Pero en Cuba nada de esto se cumple”, dijo.

Los observatorios OGAT y YoSíTeCreo comenzaron a registrar desapariciones en 2024 tras identificar su relación directa con los feminicidios: varias de las mujeres reportadas como desaparecidas terminaban siendo halladas asesinadas. “Llegamos a este punto y empezamos a indagar, documentar y amplificar las alertas”, expresó Núñez. “Lo hacemos con los recursos que tenemos, a través de nuestras redes y plataformas. Pero es un tema preocupante y necesario en un contexto de total desprotección y desamparo”.

Con la campaña “No me olvides”, los observatorios aspiran a movilizar a la ciudadanía para compartir alertas, apoyar a las familias y suplir la ausencia de respuestas institucionales. “En un país donde no hay protocolos de búsqueda ni acompañamiento a las familias, se hace necesario construir una red de apoyo ciudadano. El miedo a denunciar no debe condenar a las personas desaparecidas al olvido”, subrayó.

A partir de este martes, los observatorios divulgarán contenidos informativos, alertas y materiales de apoyo diseñados para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y acompañar a familiares en un entorno marcado por la falta de recursos y la criminalización de la sociedad civil.