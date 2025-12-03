EEUU emite alerta de seguridad por falla del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió este miércoles una alerta de seguridad ante el nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba.

"La red eléctrica cubana sigue siendo altamente inestable, con cortes frecuentes y prolongados desde 2024. Los servicios basados en generadores podrían fallar por escasez de combustible", alertó la sede diplomática estadounidense.

La Embajada recordó que a las 5:00 a. m. se produjo un apagón total que afectó a La Habana y varias provincias occidentales.

El comunicado afirma que tras el colapso parcial de la red eléctrica, aún no se han determinado las "causas confirmadas" ni el tiempo estimado de recuperación. Por otra parte, confiman que las afectaciones se extienden a fallas de internet y telefonía.



La sede diplomática hace las siguientes recomendaciones:



• Siga las actualizaciones de UNE (Unión Eléctrica de Cuba).

• Mantenga teléfonos y cargadores portátiles cargados.

• Guarde agua, alimentos y linternas.

• Manténgase comunicado con familiares.

• Prevea alternativas para necesidades médicas que requieran electricidad.