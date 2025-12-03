Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

EEUU emite alerta de seguridad por falla del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba

La Habana en apagón al atardecer. (Foto: Envato)
La Habana en apagón al atardecer. (Foto: Envato)

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha emitido una alerta de seguridad tras el reciente colapso del Sistema Eléctrico Nacional.

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió este miércoles una alerta de seguridad ante el nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba.

"La red eléctrica cubana sigue siendo altamente inestable, con cortes frecuentes y prolongados desde 2024. Los servicios basados en generadores podrían fallar por escasez de combustible", alertó la sede diplomática estadounidense.

La Embajada recordó que a las 5:00 a. m. se produjo un apagón total que afectó a La Habana y varias provincias occidentales.

Info Martí | Colapso parcial de sistema electro energético en Cuba
Embed
Info Martí | Colapso parcial de sistema electro energético en Cuba
by Martí Noticias | Martinoticias.com

No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00
Enlace directo

El comunicado afirma que tras el colapso parcial de la red eléctrica, aún no se han determinado las "causas confirmadas" ni el tiempo estimado de recuperación. Por otra parte, confiman que las afectaciones se extienden a fallas de internet y telefonía.

La sede diplomática hace las siguientes recomendaciones:

• Siga las actualizaciones de UNE (Unión Eléctrica de Cuba).
• Mantenga teléfonos y cargadores portátiles cargados.
• Guarde agua, alimentos y linternas.
• Manténgase comunicado con familiares.
• Prevea alternativas para necesidades médicas que requieran electricidad.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG