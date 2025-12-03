Noticiero Martí Noticias | Miércoles, 3 de Diciembre del 2025

Enlaces de accesibilidad

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Hallan el cuerpo de un bebé recién nacido en un basurero en La Habana | Feminicidio en Palmira eleva a 42 los casos en Cuba en 2025: Uno cada ocho días | Preso político José Antonio Pompa López pone fin a huelga de hambre tras 30 días en prisión de Agüica | Apagón masivo deja a oscuras La Habana y varias provincias occidentales en medio de la crisis energética | Gobierno de Trump suspende trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela | Marco Rubio afirma que solo Putin puede poner fin a la guerra en Ucrania tras conversaciones sin avances | Erislandy Lara tendrá nuevo rival este sábado tras positivo por dopaje de su contrincante original, entre otras noticias.

