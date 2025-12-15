Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí noticias | Lunes, 15 de Diciembre del 2025

Noticiero Martí noticias | Lunes, 15 de Diciembre del 2025
Embed
Noticiero Martí noticias | Lunes, 15 de Diciembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:28:24 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Activistas y opositores denuncian robo de saldo telefónico y efectivo en unidades policiales de Cuba | Sagua la Grande y Cifuentes sufren inundaciones agravadas por por falta de previsión y deficiente alcantarillado | Critíca esposa del ex huelguista Yosvany Rosell García Caso su regreso a prisión | Rechaza congresista Carlos Giménez candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU | José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con casi 60% de los voto | Fernando Mendoza, quarterback cubanoamericano de Indiana, resulta elegido copmo el mejor jugador del fútbol americano universitario, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG