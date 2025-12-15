Noticiero Martí noticias | Lunes, 15 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Activistas y opositores denuncian robo de saldo telefónico y efectivo en unidades policiales de Cuba | Sagua la Grande y Cifuentes sufren inundaciones agravadas por por falta de previsión y deficiente alcantarillado | Critíca esposa del ex huelguista Yosvany Rosell García Caso su regreso a prisión | Rechaza congresista Carlos Giménez candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU | José Antonio Kast gana la presidencia de Chile con casi 60% de los voto | Fernando Mendoza, quarterback cubanoamericano de Indiana, resulta elegido copmo el mejor jugador del fútbol americano universitario, entre otras noticias.