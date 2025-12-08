Noticiero Martí Noticias | Lunes, 8 de Diciembre del 2025
Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba afronta su peor apagón del año: déficit de 2,032 MW dejará más de medio país a oscuras | Vecinos de El Marañón protestan por apagones prolongados y logran restablecimiento eléctrico | Feminicidio en Matanzas: adolescente de 17 años asesinada por su pareja, el caso número 43 en 2025 | Preso político Yosvany Rosell se recupera tras 40 días en huelga de hambre en hospital de Holguín | Reencarcelan a joven cubano del 11J: Adán Kiubel Castillo vuelve a prisión sin comunicación con su familia | Miles de venezolanos marcharon exigiendo reconocimiento internacional para María Corina Machado con Nobel de la Paz, entre otras noticias.
