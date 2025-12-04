Noticiero Martí Noticias | Jueves, 4 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Entre tambores y plegarias, Cuba celebra a Santa Bárbara en medio de apagones y escasez | El Cobre sigue esperando ante lenta recuperación tras Melissa y sombras de favoritismo político | Prensa oficialista cubana vende calma mientras la salud pública se desmorona entre cifras ‘controladas’ y hospitales en ruinas | Un miércoles a oscuras: Cuba vive uno de los peores días de apagones en su historia | Conversación inesperada: Entre ataques y tensiones, Maduro confirma diálogo con Trump | María Corina Machado responsabiliza a Maduro por la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe, entre otras noticias.