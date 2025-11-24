Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 24 de Noviembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Oriente cubano, entre el abandono y la desesperación: Comunidades incomunicadas tras el huracán Melissa, enfrentan hambre, riesgos y abandono estatal en medio de una crisis humanitaria | Apagones y privilegios: La corrupción en el sistema eléctrico cubano agrava la crisis energética | Damas de Blanco mantienen su activismo por la libertad de presos políticos pese a crisis sanitaria en Cuba | Relatora de la ONU culpa al embargo por la crisis cubana, mientras ONG denuncian omisión de la represión y corrupción interna | El Observatorio de Libertad Académica denuncia presencia en Cuba de profesor español condenado por pederastia y exige su deportación inmediata | Messi brilla con una actuación histórica y lleva al Inter Miami a eliminar al Cincinnati en los cuartos de finales del campeonato de futbol estadounidense, entre otras noticias.

