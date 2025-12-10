Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí noticias | Miércoles, 10 de Diciembre del 2025

Noticiero Martí noticias | Miércoles, 10 de Diciembre del 2025
Embed
Noticiero Martí noticias | Miércoles, 10 de Diciembre del 2025

No media source currently available

0:00 0:28:18 0:00
Enlace directo

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | No puede asistir María Corina Machado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, su hija lo recoge en su lugar | El Comité Nobel alerta sobre bloque autoritario en América y señala a Cuba como aliado clave de Maduro | En el Día de los Derechos Humanos Cuba enfrenta la contradicción entre principios universales de libertad y represión interna | Amenaza la Seguridad del Estado a activistas y prohíbe participación en manifestaciones por el Día de los Derechos Humanos | El Real Madrid afronta un duelo crucial de la Champions con siete bajas por lesión, entre otras noticias.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG