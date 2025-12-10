Noticiero Martí noticias | Miércoles, 10 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | No puede asistir María Corina Machado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, su hija lo recoge en su lugar | El Comité Nobel alerta sobre bloque autoritario en América y señala a Cuba como aliado clave de Maduro | En el Día de los Derechos Humanos Cuba enfrenta la contradicción entre principios universales de libertad y represión interna | Amenaza la Seguridad del Estado a activistas y prohíbe participación en manifestaciones por el Día de los Derechos Humanos | El Real Madrid afronta un duelo crucial de la Champions con siete bajas por lesión, entre otras noticias.