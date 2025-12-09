Noticiero Martí noticias | Martes, 9 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Apagones prolongados desatan protestas en La Habana y Oriente | El Instituto Nobel aplaza la rueda de prensa de María Corina Machado, aumentando la expectativa sobre su llegada a Oslo | La crisis sanitaria en Cuba se agrava: El sistema de salud al borde del colapso | Preso político Eider Frómeta Allen enfermo en prisión sin atención médica adecuada en Santiago de Cuba | El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión en noviembre ante el deterioro social y económico en la isla | Aroldis Chapman podría jugar en el Clásico Mundial con la selección del Reino Unido, entre otras noticias.