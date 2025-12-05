Noticiero Martí Noticias | Viernes, 5 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Cuba responde con urgencia: Acusaciones de Carvajal sobre narcotráfico sacuden la isla en medio de su peor crisis económica | Cuba se hunde en la peor crisis eléctrica: más de 2,000 MW de déficit y apagones sin solución a la vista | Apagones prolongados en isla disparan negocios informales: La venta de hielo y recargas, son la actividad lucrativa del momento | Prisión de Guanajay niega atención médica a preso político Jorge Bello Domínguez durante crisis de asma | La muerte de Daniela Aurora Ochoa Hernández, joven embarazada de 22 años, conmociona y revela la profunda crisis del sistema de salud en Cuba | Autoridades cubanas interrogan a Esperanza Álvarez por publicaciones en redes; su hermano Amalio Álvarez sigue preso por el 11J en La Güinera | María Corina Machado llama a marchar por la paz y la libertad en vísperas de recibir el Nobel de la Paz | Maduro celebra reunión de Petro con opositores venezolanos y respalda diálogo tras ataques de EE.UU. en el Caribe | Comienza en Washington DC el sorteo para copa mundial de fútbol 2026, entre otras noticias.