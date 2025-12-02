Noticiero Martí Noticias | Martes, 2 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Tras 40 días depone la huelga de hambre, el preso político Yosvany Rosell García Caso | Preocupa el deterioro físico del preso político Yasmany González Valdés tras más de dos años en el Combinado del Este | Periódico panameño publica investigación sobre nieto de Raúl Castro y sus vínculos con ese país | Cuba inicia el invierno con récord de déficit energético: Falta de combustible y deterioro de termoeléctricas agravan la crisis | El presidente Trump indulta al ex mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández | Respalda la Casa Blanca a almirante que ordenó ataque contra barco sospechoso de narcotráfico procedente de Venezuela | Maduro desafía a Estados Unidos mientras Venezuela retoma vuelos de deportación solicitados por Trump | Thomas Müller calienta la final de la MLS: Promete que saldrá a 'cazar' a Messi en el duelo del sabado entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps, entre otras noticias.