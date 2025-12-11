Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí noticias | Jueves, 11 de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | María Corina Machado llega a Noruega y pide apoyo internacional contra el régimen de Nicolás Maduro | Casi 50 violaciones en Cuba de derechos humanos en un sólo día, según Observatorio | Denuncian golpiza al preso político Alexander Verdecia en cárcel de Granma | Feminicidio en Mayabeque eleva a 44 las víctimas de violencia machista en 2025 | Decomisa Estados Unidos barco petrolero sancionado cerca de Venezuela en operativo conjunto | Con ganadores y perdedores, concluyen las reuniones Invernales de las grandes ligas de Baseball, entre otras noticias.

