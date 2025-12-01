Enlaces de accesibilidad

Noticiero Martí Noticias

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 1° de Diciembre del 2025

Noticiero Martí Noticias | Lunes, 1° de Diciembre del 2025

Noticiero de Martí Noticias presenta un resumen de las noticias más importantes de Cuba 🇨🇺 y el mundo. Titulares: | Fallas en la vigilancia epidemiológica en Cuba: Expertos y opinión pública cuestionan la brecha entre datos oficiales y la realidad | Vecinos de El Naranjal en Matanzas llevan 17 días sin electricidad ni agua potable | Preso político cubano Yosvany Rosell en estado crítico tras 40 días en huelga de hambre con riesgo de paro cardíaco | Luis Manuel Otero Alcántara inicia ayuno voluntario en prisión de máxima seguridad en Guanajay | Preso político Jorge Luis Boada Valdés permanece hospitalizado sin medicamentos tras crisis epiléptica en prisión cubana | Inter Miami se enfrenta a Vancouver en la final de la liga estadounidense de fútbol profesional, entre otras noticias.

